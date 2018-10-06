«Настоящая золотая осень»: синоптики прогнозируют потепление в Москве до +18 °С

В середине следующей недели москвичей ожидает потепление. По словам синоптиков, под влиянием атлантического антициклона столбик термометра может подняться до +18 °С. При этом уже в воскресенье, 7 октября, воздух прогреется до +14...+16 °С. В связи с потеплением в Гидрометцентре посоветовали жителям московского региона отложить закрытие дачного сезона. Ожидается, что практически по всей России температура в октябре будет выше или около нормы.

В середине следующей недели в Москву придёт потепление. Как сообщили в Гидрометцентре, столбик термометра поднимется до +18...+20 °С.

«Вслед за тёплыми выходными в начале следующей недели наступит небольшое похолодание, однако к среде солнечная погода вернётся в столичный регион. Воздух 10 и 11 октября прогреется до +18...+20 °С», — цитирует ТАСС главного специалиста Гидрометцентра Марию Макарову.

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Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в разговоре с RT выразил сомнение, что повышение температуры до +20 °С действительно произойдёт.

«Честно говоря, я бы не был таким оптимистом, потому что, во-первых, сохраняется северная тяга ветров. Во-вторых, день в октябре становится всё короче и короче, Солнце всё ниже и ниже над горизонтом. Энергетики солнечной не хватит, чтобы поднять температуру до уровня 15—20 градусов. Думаю, это маловероятно», — заметил он.

В то же время он подтвердил, что в середине следующей недели москвичей действительно ожидает потепление.

«В любом случае, особенно где-то в четверг-пятницу, на +17 °С, ну, может быть, с натяжкой, на +18 °С мы можем рассчитывать, но это потолок. Выше температура вряд ли поднимется, всё же сейчас практически середина октября», — добавил Тишковец.

Как отметил в беседе с RT заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков, столбики термометров на следующей неделе могут достичь +18 °С, однако вероятны и чуть более низкие температуры — от +13 °С до +15 °С.

«Мы надеемся, что со вторника на нас выйдет атлантический антициклон, высокое давление, поэтому будет солнечная погода без осадков и температуры вполне приличные... Понятно, нам хочется, чтобы было по максимуму, то есть +18 °С, но может быть и +13 °С, +14 °С и +15 °С», — рассказал Цыганков.

«На следующей неделе нас ждёт настоящее старое бабье лето с характерной малооблачной тихой погодой и очень комфортным температурами, которые в отдельные дни будет на 5—7 градусов превышать климатическую норму. В столичном регионе ночами воздух будет остывать в среднем до +1...+6 °С. Днём ожидается +10...+15 °С в первой половине недели. А к концу недели — до +13...18 °С. То есть наступит настоящая золотая осень», — подчеркнул Тишковец.

Тёплая неделя

При этом комфортная температура установится в Москве уже 7 октября. По словам синоптиков, под влиянием северо-западной периферии антициклона воздух прогреется до +14...+16 °С.

«Москвичей и жителей Подмосковья ждёт в основном переменная облачность, то есть солнечно, без осадков. Даже ночью воздух не будет остывать ниже +7...+9 °С в мегаполисе, по области +4...+9 °С. Днём можно рассчитывать на прогрев до комфортных +14...+16 °С в столице, в Подмосковье — +11...+16 °С», — сообщил Тишковец.

Однако уже к вечеру погода существенно испортится. По словам синоптика, в ряде районов «могут брызнуть незначительные дожди». 8 октября в Москве похолодает до +8...+10 °С, а по области — до +6...+11 °С.

«Дожди в самом худшем случае могут продлиться где-то до полудня, после чего наметится тенденция к постепенному улучшению во второй половине понедельника», — заявил метеоролог.

В Росгидромете отметили, что ночь на 9 октября в московском регионе будет прохладной, и по области температура может упасть до -3 °С. Однако затем погода будет улучшаться под влиянием атлантического антициклона до ожидаемых +13...+18 °С.

«Погода очень комфортная, в октябре такое редко случается», — подчеркнул Тишковец.

В связи с потеплением в Гидрометцентре посоветовали не закрывать дачный сезон, сообщает «Российская газета».

«По крайней мере до середины октября в центральных областях России мы прогнозируем тёплую погоду. В Москве и Московской области ожидается очень тёплая неделя. До 15 октября никаких холодов мы не видим. И даже ежедневно будет выглядывать солнце», — подчеркнул заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

Рекордный сентябрь

При этом сентябрь в Центральной федеральном округе стал самым тёплым за последние 80 лет. По данным Гидрометцентра России, среднемесячная температура превысила норму более чем на 3 °С. В целом по России только дважды за всю историю регулярных метеонаблюдений сентябрь был теплее: в 2005 и 2016 году.

«Если взять прошедший сентябрь, то он оказался очень тёплым. И довольно сухим. Октябрь начался с тепла, первые три дня у нас выше нормы были на 0,5—1,5 градуса. Вчера на 1,5 холоднее, то есть около нормы», — заметил Цыганков.

По его словам, в течение всего октября температура также будет около или выше нормы.

«В воскресенье ожидается температура выше нормы где-то на четыре градуса. В понедельник — примерно на два градуса выше нормы. Вторник — около нормы за счёт холодной ночи. Среда — опять выше нормы где-то на два-три градуса. И на 11-е число тоже выше нормы. По прогнозу у нас практически по всей России октябрь идёт или около нормы, или выше», — подчеркнул синоптик.