Синоптик рассказала о потеплении в Москве 10 и 11 октября до +20 °С
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Вслед за тёплыми выходными в начале следующей недели наступит небольшое похолодание, однако к среде солнечная погода вернётся в столичный регион. Воздух 10 и 11 октября прогреется до +18...+20 °С », — цитирует её ТАСС.
Она добавила, что с 9 по 11 октября будет тепло и сухо, осадков не ожидается.
Ранее в Метеобюро Москвы рассказали RT, что в воскресенье, 7 октября, дневная температура в столице может составить +16 °C.