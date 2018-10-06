Синоптик рассказала о потеплении в Москве 10 и 11 октября до +20 °С

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала о потеплении в Москве до +20 °С на следующей неделе.

«Вслед за тёплыми выходными в начале следующей недели наступит небольшое похолодание, однако к среде солнечная погода вернётся в столичный регион. Воздух 10 и 11 октября прогреется до +18...+20 °С », — цитирует её ТАСС.

Она добавила, что с 9 по 11 октября будет тепло и сухо, осадков не ожидается.

Ранее в Метеобюро Москвы рассказали RT, что в воскресенье, 7 октября, дневная температура в столице может составить +16 °C.