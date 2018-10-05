Синоптики рассказали о погоде в Москве в предстоящие выходные

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Полина Полетаева
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала о погоде в столице в ближайшие выходные.
Синоптики рассказали о погоде в Москве в предстоящие выходные
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«В субботу мы будем находиться в зоне тёплого атмосферного фронта. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха начнёт повышаться до +4…+6 °C. Днём облачно — +11…+13 °C. В воскресенье переменная облачность, ночная температура +5…+7 °C, а дневная +14…+16 °C. В Москве в воскресенье без осадков, но в Московской области к вечеру возможен дождь», — сказала она.

Позднякова добавила, что в начале следующей недели Москва будет находится в тёплом секторе циклона.

«Циклон быстро промчится по северу Центрального федерального округа. Дожди будут небольшими, в основном в ночное время суток. В понедельник небольшой дождь лишь местами, температура продолжит повышаться: ночная — +7…+8 °C, а дневная — +10…+13 °C. В последующие дни и до конца недели будет господствовать антициклон. Ожидается переменная облачность. Во вторник и среду ночные температуры +0…+5 °C. Дневные будут повышаться ежедневно вплоть до конца недели. В конце рабочей недели в дневные часы ожидается +16…+17 °C», — заключила она.

Ранее синоптики прогнозировали потепление в Москве.

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