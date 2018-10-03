Надежда на бабье лето: синоптики прогнозируют потепление в Москве

К выходным в столицу вернётся сентябрьская погода. По словам синоптиков, на следующей неделе жители Москвы могут ожидать «хорошего бабьего лета». При этом теплу будут предшествовать дожди и ветер, а пик ненастья придётся на четверг. Эксперты отмечают, что в целом температура воздуха соответствует климатической норме.

После затяжных дождей в Москве ожидается заметное потепление — воздух в столице прогреется до +16 °С. По прогнозам синоптиков, комфортная погода продержится в регионе вплоть до следующей недели.

«До выходных в столичном регионе будут идти дожди, но к субботе осадки прекратятся, воздух прогреется до +16…+18 °С. Такая же комфортная погода сохранится и в начале следующей недели», — пишет ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра Людмилу Паршину.

Перед долгожданным теплом регион посетит «вереница атлантических циклонов». Как отмечают синоптики, в течение недели прогнозируются продолжительные дожди разной интенсивности, а к 6 октября ожидается выпадение трети месячной нормы осадков.

«Ожидается настоящая осенняя погода с преобладанием пасмурного неба, осадками различной интенсивности и продолжительности и плотным ветром. Днём столбики термометров вряд ли будут превышать отметку в +10 °С», — сообщал в беседе с RT ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

2 октября дневная температура в Москве достигла +10 °С. Местами в столице прошли кратковременные дожди, скорость ветра составила 4 м/с.

Продолжительные осадки

Дождливая погода в столичном регионе будет определяться атмосферными фронтами циклонов, объяснила главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. В связи с этим атмосферное давление будет довольно неустойчивым, а регион охватят осадки различной интенсивности.

«Атмосферное давление будет довольно неустойчивым. В это же время будут наблюдаться дожди: от небольших до умеренных. Наиболее неблагоприятная погода ожидается в четверг, а в пятницу дожди сохранятся только в ночные часы», — рассказала RT метеоролог.

Она подтвердила, что к выходным в столицу придёт потепление. По её словам, в субботу, 6 октября, ожидаются кратковременные осадки, а в воскресенье в регионе установится солнечная погода.

«В последующие с пятницы дни ветер сменится на юго-западный, уже в ночь на воскресенье около +6…+8 °С, по области не ниже +3 °С. Дневная температура будет колебаться в пределах +11…+16 °С», — рассказала Позднякова.

Пониженное давление спровоцирует похолодание в регионе, отметил в беседе с RT директор Гидрометцентра Дмитрий Киктёв. Он подчеркнул, что пик ненастья придётся на 4 октября.

«Четверг — самый ненастный день, будет облачно, дождь и порывистый ветер. С пятницы погода начнёт улучшаться. За атмосферным фронтом осадки прекратятся, а температура в конце недели поползёт вверх», — добавил он.

При этом эксперт поспешил отметить, что в октябре часто бывают осадки в виде снега, однако устойчивый снежный покров сформируется только в ноябре.

«Если говорить про наш регион, про Москву, то устойчивый снежный покров по многолетним климатическим данным формируется в третьей декаде ноября. Но уже во второй половине октября достаточно часто бывают осадки в виде снега. Однако в это время он неустойчив: отдельные снежинки», — рассказал Киктёв.

В ожидании бабьего лета

Несмотря на то что погода на этой неделе в целом соответствует климатической норме, ожидаются небольшие отклонения от неё, рассказал в беседе с RT ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

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«В предстоящие пару дней погода станет более неустойчивой, определять её будет североатлантический циклон. Пройдут дожди в среду и четверг, от умеренных до сильных, дневная температура немного понизится — до +9…+11 °C. Ночные значения будут колебаться на уровне слабоположительных. В выходные вернётся почти сентябрьское тепло», — рассказал Старков.

Несмотря на колеблющиеся температурные показатели в середине недели, дождливую и ветреную погоду, есть вероятность, что в регион вернётся бабье лето, заявил Тишковец. По его словам, ближе к субботе столица окажется в области повышенного давления.

«Потоки развернутся с холодных северо-западных на юго-западные, и к нам придёт более тёплый сухой воздух. Есть надежда, что на следующей неделе будет хорошее бабье лето», — отметил эксперт в разговоре с RT.