«Жаркое лето заканчивается»: какая погода ожидает жителей Центральной России на следующей неделе

В воскресенье, 23 сентября, в Центральной России начнётся похолодание. Температура опустится на десять градусов, пройдут дожди с сильным ветром. Ночью в некоторых регионах ожидаются заморозки. Москва окажется во власти циклона, который приведёт к обильным осадкам. Самым холодным днём будущей недели, по словам синоптиков, станет среда. Тем не менее специалисты отмечают, что температурный фон будет соответствовать климатической норме.

Жителей европейской части Российской Федерации на следующей неделе ожидает похолодание и обильные осадки. Об этом в разговоре с RT заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом похолодание начнётся, начиная с воскресенья, 23 сентября.

«Ожидается резкое изменение циркуляции над европейской территорией России, прохождение холодного фронта и заметное понижение температуры с осадками. Не сумасшедшими, но вполне интенсивными», — сообщил Вильфанд.

По его словам, 23 сентября прогнозируется так называемый обратный ход температуры — когда ночью и даже в утренние часы температура будет выше, чем в послеполуденное время.

«Температура в воскресенье понизится на 10 °C по сравнению с сегодняшним температурным фоном, но всё равно останется выше нормы», — добавил Вильфанд.

Так, в заключительный день текущей недели заморозки ожидаются в республике Башкортостан, Свердловской и Курганской областях (температура ночью -3 °C...-1 °C). Кроме того, на территории Смоленской, Рязанской, Тульской и Владимирской областей будет действовать повышенный уровень погодной опасности.

При этом в Ивановской, Ленинградской, Псковской, Новгородской и Архангельской областях в понедельник, 24 сентября, прогнозируются ливневые дожди с грозами и ветер со скоростью до 15 м/с.

«Во второй половине дня и до конца суток 23 сентября, а также в течение суток 24 и 25 сентября местами в Ростовской области ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром 20-22 м/с», — отмечается на сайте Гидрометцентра России.

Погода в Москве

Между тем глава Гидрометцентра России подчеркнул, что в суббота, 22 сентября, станет последний по-настоящему тёплым днём. Как отмечали синоптики, температура воздуха днём в столице составила +23...+25 °С.

«В понедельник температура составит +14…+16 °C, а начиная со вторника +10…+12 °C. Поэтому нужно спешить наслаждаться сегодняшней погодой, поскольку с завтрашнего дня жаркое лето заканчивается», — заявил Роман Вильфанд.

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Он подчеркнул, что 25 сентября российская столица окажется во власти «глубокого циклона».

«В ночь на вторник на Москву садится глубокий циклон. Это значит, что дождь станет ещё более интенсивным и похолодание продолжится... До конца недели осадков станет немного меньше, но будет облачная и хмурая погода», — пояснил руководитель Гидрометцентра.

Добавим, что в воскресенье, 23 сентября, в Москве объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности в связи с усилением ветра, порывы которого будут достигать 17 м/с. Кроме того, в российской столице ожидается дождь, воздух прогреется до +16...+18 °C.

«Погода потенциально опасна», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Подобные погодные значения объяснил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков. По его словам, это обусловлено прохождением через Москву холодного атмосферного фронта.

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«Завтра с утра и где-то до 16:00 через нас будет проходить холодный атмосферный фронт, что, соответственно, принесёт облачную погоду и дождь. Ну и за фронтом, уже к вечеру ветер перейдёт на западный, северо-западный, будет понижение температуры. То есть сегодня ночь ещё теплая, где-то +12...+14 °C, а завтра днём уже не выше +18 °C будет, по прогнозу +15...+18 °C», — пояснил Цыганков в беседе с RT.

Говоря о прогнозе погоды на следующую неделю, синоптик отметил, что самый холодный день придётся на среду.

«В понедельник мы уже будем за фронтом, там солнышко выглянет, но воздух будет свежий, поэтому ночь будет прохладная, где-то +10...+12 °C, по области до +6 °C. Днём будет также прохладно», — заметил метеоролог.

По его словам, 25 и 26 сентября ожидается облачная погода, которая будет сопровождаться выпадением осадков.

«Во вторник и среду будет облачная погода с дождями. Ну и свежий воздух. Самая низкая температура ожидается в среду — ночью +4...+6 °C , днём +12...+15 °C. Ну и дальше прохлада остаётся. При этом с середины недели мы выходим на климатическую норму по Москве и даже где-то на 1-2 °C температура чуть ниже нормы будет», — заключил Цыганков.