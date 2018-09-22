В Москве побит температурный рекорд 22 сентября

В Москве 22 сентября 2018 года побит температурный рекорд, который держался с 1994-го.

«Сегодня, 22 сентября, в 14:00 в Москве на метеостанции ВДНХ температура воздуха достигла отметки +25,8 °С, что на 0,4 °С выше прежнего рекордного достижения 1994 года. Так тепло 22 сентября в столице не было за всю историю метеонаблюдений», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение погодного центра «Фобос».

Отмечается, что точное значение нового рекорда станет известно после 21:00, когда будут сняты показания с максимальных термометров.

Ранее синоптики назвали август 2018 года самым солнечным в Москве с начала XXI века.