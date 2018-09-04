Синоптики назвали август 2018 года самым солнечным в Москве с начала XXI века

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Август 2018 года стал самым обильным на количество солнечных дней в Москве в текущем столетии, сообщает портал «Метеоновости».
Синоптики назвали август 2018 года самым солнечным в Москве с начала XXI века
  • РИА Новости

По данным метеостанции МГУ, в августе этого года было 17 ясных дней, тогда как в июле — всего два. 

Как отметили синоптики, в августе 2018 года зафиксировано 352 часа солнечного сияния, что почти в полтора раза выше нормы. Это самый высокий показатель за август в этом столетии.

Прошлый рекорд составлял 325 часов (август 2015 года).

В целом за лето 2018 года в Москве было 882 часа солнечного сияния. Наибольшее количество было летом 2011 года — 973 часа.

Ранее сообщалось, что лето 2018 годав России по средней температуре приблизилось к пятёрке самых тёплых за всю историю наблюдений.

Также стало известно, что в Москве побит температурный рекорд века для 29 августа.

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