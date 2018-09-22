В Гидрометцентре рассказали о похолодании в Москве

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал RT, что на европейской территории страны прогнозируется похолодание с 23 сентября.

«Ожидается резкое изменение циркуляции над европейской территорией России, прохождение холодного фронта и заметное понижение температуры с осадками. Не сумасшедшими, но вполне интенсивными. Завтра мы прогнозируем так называемый обратный ход температуры, когда ночью и даже в утренние часы температура будет выше, чем в послеполуденное время. Температура в воскресенье понизится на 10 °C по сравнению с сегодняшним температурным фоном, но всё равно останется выше нормы», — сообщил он.

Вильфанд добавил, что похолодание ожидается и в начале следующей недели, посоветовав москвичам и гостям столицы насладиться последним тёплым днём субботы.

«В ночь на вторник на Москву садится глубокий циклон. Это значит, что дождь станет ещё более интенсивным и похолодание продолжится… До конца недели осадков станет немного меньше, но будет облачная и хмурая погода. В начале недели температура составит +14…+16 °C, а начиная со вторника +10…+12 °C. Поэтому нужно спешить наслаждаться сегодняшней погодой, поскольку с завтрашнего дня жаркое лето заканчивается», — заключил он.

Ранее синоптики прогнозировали, что температура в столице 22 сентября поднимется до +25 °С.