Синоптики рассказали, какой погоды ожидать в Москве на следующей неделе

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал, какой погоды ожидать москвичам и гостям столицы на предстоящей рабочей неделе.

«Понедельник стартует с вполне комфортной по октябрьским меркам погоды: антициклон, солнечно, без осадков. Обойдёмся без заморозков. Под утро воздух будет остывать в Москве до +4…+6 °C, в Подмосковье до +1..+6 °C. Днём можно рассчитывать на комфортные +13…+15 °C в городе и +11…+16 °C по области. Юго-западный ветер, 3—8 м/с», — отметил он.

Тишковец также добавил, что такая погода в столице продержится недолго.

«Начиная со вторника и всю предстоящую неделю Среднерусскую равнину вереницей будет утюжить серия атлантических циклонов. Поэтому ожидается настоящая осенняя погода с преобладанием пасмурного неба, осадками различной интенсивности и продолжительности и плотным ветром, в основном западных румбов. Температурный фон в пределах нормы. Ночами от +2..+7 °C, а днём столбики термометров вряд ли будут превышать отметку в +10 °C», — заключил синоптик.

Ранее МЧС предупредило о ночных заморозках в Москве.