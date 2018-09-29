Спасатели предупредили о заморозках в Петербурге в ночь на 29 сентября
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В ведомстве призвали население к внимательности.
Как напоминают спасатели, в условиях гололедицы особую осторожность должны проявлять участники дорожного движения. Об этом информируют «Невские новости».
В частности, автомобилистам нужно строго соблюдать дистанцию и вовремя включать указатели поворотов, а пешеходам рекомендуется помнить, что тормозной путь на льду длиннее, чем на сухом асфальте.
Ранее сообщалось, что в восточных районах Ленинградской области ожидается снег в субботу, 29 сентября.