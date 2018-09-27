Спасатели предупредили о снеге в Ленинградской области 29 сентября

В восточных районах Ленинградской области ожидается снег в субботу, 29 сентября.

Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на сайт Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночное время температура может снизиться до -3 °С, передаёт Nation News. Днём скорость ветра будет достигать 20 м/с.

Спасатели призвали серьёзно отнестись к предстоящему похолоданию. Особую внимательность должны проявить водители.

Ранее сообщалось, что в Петербурге закрыли шлюзы дамбы из-за угрозы наводнения.