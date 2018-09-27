Спасатели предупредили о снеге в Ленинградской области 29 сентября
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Об этом сообщает Пятый канал со ссылкой на сайт Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
В ночное время температура может снизиться до -3 °С, передаёт Nation News. Днём скорость ветра будет достигать 20 м/с.
Спасатели призвали серьёзно отнестись к предстоящему похолоданию. Особую внимательность должны проявить водители.
Ранее сообщалось, что в Петербурге закрыли шлюзы дамбы из-за угрозы наводнения.