В Петербурге закрыли шлюзы дамбы из-за угрозы наводнения

В Петербурге приняли решение о закрытии комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за угрозы наводнения, сообщает дирекция КЗС.

«Движение приводных механизмов защитных затворов начато в 11:47 мск 27 сентября. Все затворы КЗС заняли положение «Закрыто» в 12:45», — говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, максимальные значения подъёма уровня воды прогнозируются на 21:00 мск 27 сентября.

Информация об открытии судового канала будет уточняться с учётом изменений погодных условий.

Как сообщает kp.ru, МЧС выпустило экстренное предупреждение для населения в связи с заморозками в Ленинградской области и порывами ветра до 15—18 м/с.