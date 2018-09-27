В Петербурге закрыли шлюзы дамбы из-за угрозы наводнения

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В Петербурге приняли решение о закрытии комплекса защитных сооружений (КЗС) из-за угрозы наводнения, сообщает дирекция КЗС.
В Петербурге закрыли шлюзы дамбы из-за угрозы наводнения
  • РИА Новости

«Движение приводных механизмов защитных затворов начато в 11:47 мск 27 сентября. Все затворы КЗС заняли положение «Закрыто» в 12:45», — говорится на сайте ведомства.

По данным ведомства, максимальные значения подъёма уровня воды прогнозируются на 21:00 мск 27 сентября. 

Информация об открытии судового канала будет уточняться с учётом изменений погодных условий.

Как сообщает kp.ru, МЧС выпустило экстренное предупреждение для населения в связи с заморозками в Ленинградской области и порывами ветра до 15—18 м/с.

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