Синоптики с 3 октября прогнозируют дождливую погоду в Москве

Синоптики прогнозируют дождливую погоду в Москве с 3 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.

Отмечается, что со среды и до конца недели прогнозируются продолжительные дожди разной интенсивности.

«Погода во вторник ожидается без осадков. Это последний день на неделе, когда не будет осадков. Температура в ночные часы в Москве во вторник +3...+5 °C, дневная температура будет до +12 °C», — сказала Позднякова.

Ранее синоптики в беседе с RT рассказали, какой погоды ожидать в Москве на этой неделе.