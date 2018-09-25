Финальный аккорд: сентябрь в Центральной России завершится шквалистым ветром и обильными осадками

Аномально тёплый сентябрь в Центральном федеральном округе завершается резким похолоданием. В понедельник в Москве выпала четверть месячной нормы осадков. В течение недели прогнозируются шквалистый ветер и обильные осадки. В среду и четверг возможен снег, а к выходным в регион придут первые заморозки. Такое изменение погоды может оказать влияние на самочувствие метеозависимых людей. При этом экологи отмечают, что снижение температуры не отразится на флоре и фауне европейской части страны.

Умеренные, местами сильные дожди с грозами прогнозируются в начале недели в ряде регионов ЦФО. По сообщению МЧС, в Брянской, Белгородской, Ивановской, Калужской, Курской, Московской, Орловской и Смоленской областях вероятны обильные осадки, сопровождаемые порывами ветра до 22 м/с.

В связи с неблагоприятными природными условиями Гидрометцентр России продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области на 25 сентября.

Первый снег

Жителей Центральной России в течение недели ждёт преимущественно пасмурная и дождливая погода, рассказал специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец. Он отметил, что к выходным в регион придут первые заморозки, а порывы ветра будут достигать 17 м/с.

«В последнюю неделю сентября осень в полной мере ответит за чрезвычайно комфортное, а периодами рекордно тёплое начало сезона. Практически всю неделю североатлантические циклоны один за другим будут «утюжить» Европейскую Россию. Это значит, что жителей центра России ждёт пасмурная, дождливая, ветреная и холодная погода с температурным режимом даже немного ниже положенного по метеостатистике», — сообщил Тишковец.

Эксперт уточнил, что с понедельника по четверг выпадет около 45 мм осадков, что составит 70% всей нормы сентября. Кроме того, Тишковец не исключил и выпадение снега. Как сообщает ТАСС со ссылкой на специалиста Гидрометцентра России Марину Макарову, только 24 сентября выпало 16 мм осадков, что составляет примерно четверть от месячной нормы.

«К концу недели лимит положенных осадков будет полностью исчерпан и даже немного превышен. Кроме того, 26 сентября в ночные и утренние часы есть вероятность того, что с неба кое-где будут срываться первые снежинки», — добавил метеоролог.

При этом эксперт выразил надежду, что в первые недели октября в ЦФО вернётся антициклон и погода улучшится.

«Тем не менее есть надежда на то, что к началу октября инициативу перехватит скандинавский антициклон, поэтому вполне возможна третья волна бабьего лета, но уже в прохладном исполнении», — резюмировал Тишковец.

Погода в Москве

Снежные осадки выпадут в Москве в середине недели, уточнил заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.

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«Такого снега, как мы обычно видим, чтобы выпал и лежал, не будет. В среду и четверг не исключена так называемая смешанная фаза осадков, когда идёт дождь с небольшим количеством снега», — рассказал RT Цыганков.

По словам метеоролога, в течение недели в столице пройдут дожди переменной силы, а температура воздуха существенно снизится.

«Летняя погода закончилась, и мы плавно перешли в осень. В ночь с понедельника на вторник будет облачно, возможен дождь, местами сильный. Вся неделя с дождями переменной силы. Температура снижается: во вторник днём +9…+11 °C, в среду и четверг +10…+12 °C, в пятницу +10…+15 °C, в субботу +10…+13 °C, в воскресенье +10…+15 °C. Ночные температуры за счёт облачности пока ещё тёплые, но в субботу и воскресенье — +2…+7 °C. Вполне осенняя сентябрьская погода», — сказал он.

Ранее метеорологи сообщили, что ночь на 24 сентября в Москве стала самой холодной с начала осени. Температура воздуха утром, по наблюдениям специалистов, составила +7 °C.

Похолодание не отразится на флоре и фауне

Резкое изменение погодных условий может сказаться на метеозависимых людях, однако погодная изменчивость не окажет негативного влияния на флору и фауну России. Как считает директор природоохранных программ «Зелёного патруля» Роман Пукалов, погода приблизилась к климатической норме, характерной для сентября — октября, и не является аномальной.

«Мы немного забываем об этом в связи с предыдущими тёплыми годами, но минусовые температуры по ночам в последних числах сентября — это тоже природная норма. Особого негативного влияния на флору и фауну это не окажет: перелётные птицы улетели, гнездовой период давно закончился. Это нормальная погода для данного времени года», — рассказал он в беседе с RT.

С тем, что погода в России приблизилась к климатической норме, согласился и директор Гидрометцентра Дмитрий Киктёв.

«Сейчас температура около климатической нормы, обычные для этого времени года значения. В предыдущие несколько недель сильно повезло, были серьёзные положительные аномалии, на этой неделе мы наконец приближаемся к климатической норме», — сказал метеоролог.