В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре 24 и 25 сентября в ряде регионов ЦФО
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в ЦФО ожидаются умеренные дожди с грозами, местами сильные, а также ветер с порывами до 12 м/с.
В частности, специалисты прогнозируют ухудшение погоды в Белгородской, Брянской, Ивановской, Калужской, Курской, Московской, Орловской и Смоленской областях.
На территории данных субъектов порывы ветра могут достичь 22 м/с. Также вероятны обильные осадки.
Ранее синоптики сообщили, что ночь на 24 сентября в Москве стала самой холодной с начала осени.