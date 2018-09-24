В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре 24 и 25 сентября в ряде регионов ЦФО

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В МЧС России предупредили о грозах, дожде и сильном ветре, которые ожидаются 24 и 25 сентября в ряде регионов Центрального федерального округа.
В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре 24 и 25 сентября в ряде регионов ЦФО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что в ЦФО ожидаются умеренные дожди с грозами, местами сильные, а также ветер с порывами до 12 м/с.

В частности, специалисты прогнозируют ухудшение погоды в Белгородской, Брянской, Ивановской, Калужской, Курской, Московской, Орловской и Смоленской областях.

На территории данных субъектов порывы ветра могут достичь 22 м/с. Также вероятны обильные осадки.

Ранее синоптики сообщили, что ночь на 24 сентября в Москве стала самой холодной с начала осени.

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