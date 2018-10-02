«Это место никем и никогда не будет занято»: коллеги и друзья вспоминают Романа Карцева

В Москве на 80-м году жизни скончался сатирик, актёр театра и кино Роман Карцев. По словам коллег, с его уходом на эстраде практически не осталось представителей «прекрасной советской школы». Талант Карцева сочетал тонкое чувство юмора и умение рассказывать историю между строк. Сценический дар артиста не остался незамеченным известными российскими режиссёрами — ему удалось создать ряд уникальных образов в кино. О Карцеве в жизни и на сцене — в материале RT.

Во вторник в Москве скончался народный артист России Роман Карцев. Коллеги и друзья вспоминают его как уникального артиста, блестящего рассказчика и обладателя выдающегося таланта.

Сатирик Михаил Жванецкий, руководитель Московского театра миниатюр и автор многих произведений, которые исполнял Карцев, отметил, что шокирован смертью артиста и ему трудно подобрать слова.

«Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились... Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а «не жив» — это ведь совсем другое. Нас было трое — Рома, Виктор Ильченко и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно», — сказал Жванецкий.

По мнению художественного руководителя Театра эстрады Геннадия Хазанова, с уходом Карцева практически не осталось представителей «прекрасной советской школы». «Незаменимых нет — есть такая расхожая фраза. Но заменить значение этого артиста, Романа Карцева, который вместе с Виктором Ильченко составлял великий эстрадный дуэт, — это место никем никогда занято не будет», — подчеркнул Хазанов.

Необыкновенный талант Карцева и Ильченко рассказывать историю между строк отметил ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский. В беседе с RT он рассказал о творческом пути Карцева.

«Прославился он в самом замечательном эстрадном дуэте c Виктором Ильченко. Это были диалоги о жизни, в которых очень многое оставалось между слов, в паузах, как в том всем известном диалоге про раков, которые вчера были по три и мелкие, а сегодня — крупные, но по пять. Когда абсолютно непонятно, что же именно смешного во всём этом, а смех помимо нашей воли захватывал нас и заставлял буквально скатываться со своих диванов или театральных кресел», — сказал он.

Кроме того, Карцеву удалось создать ряд уникальных образов в кино. Заславский уверен, что эстрадная манера артиста оказалась «невероятно уместной в таких фильмах, как «Собачье сердце», где он сыграл Швондера. И если у режиссёра возникала необходимость добавить к роли одесскую интонацию, то Карцев оказывался во многом «незаменим, уникален и необходим».

Наиболее ярко этот талант артиста раскрылся в таких кинолентах, как «Биндюжник и король», «Небеса обетованные», «Предсказание», «Старые клячи», «Мастер и Маргарита».

«Слова восхищения и горечи»

Заслуженный деятель искусств РСФСР Аркадий Инин отметил, что Роман Карцев не только исполнял чужие произведения, но и в последние годы сам занялся написанием книг.

«Он (Карцев. — RT) был замечательным исполнителем юмористических произведений прежде всего Михаила Жванецкого... но в последние годы был не только исполнителем, но и сочинителем. Он выпускал книги со своими рассказами, которые нельзя назвать только юмористическими, это истории жизни, где переплеталось грустное и смешное», — сказал Инин.

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Он также добавил, что Карцев был «уникальным артистом, уникальным человеком, уникальным семьянином». По словам Инина, сейчас, говоря об ушедшем артисте, у него остаются «только слова восхищения и ужасной горечи».

Советский и российский писатель-сатирик Семён Альтов рассказал RT, что Карцеву в жанре миниатюры удалось воплотить образ маленького человека из классической русской литературы.

«Это был пример, когда работал не только текст — замечательный текст Жванецкого, — это было высокое актёрское мастерство, когда в миниатюре создавался новый типаж. Миниатюры на все времена про маленького героя — чеховского, гоголевского — это надолго. Гениально написанные и сыгранные», — пояснил Альтов, добавив, что юмор Карцева всегда был одновременно «и смешным, и грустным, и осмысленным».

По оценке Альтова, вряд ли кто-то сможет повторить талант артиста, ведь «такие большие мастера рождаются редко».

С этим мнением согласна советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Она подчеркнула, что, работая в юмористическом жанре, Карцеву удавалось делать это достойно и без пошлости.

«Он был замечательным артистом, с огромным вкусом в юмористическом жанре, в котором работал, который был его коньком. Он никогда ничем не шокировал, никогда не делал, чтобы это было неудобно или как-то стыдно за него, что в таком жанре часто бывает. Всегда был на высоте. Он был огромного дарования, чувства юмора и серьёзного отношения ко всему», — рассказала Немоляева RT.

Министр культуры России Владимир Мединский отметил неподражаемое чувство юмора и яркое актёрское дарование Карцева. Он также выразил соболезнования родным и близким артиста в связи с его кончиной.

«Неподражаемое чувство юмора и яркое актёрское дарование принесли Роману Андреевичу поистине всенародную любовь. Несколько поколений отечественных зрителей восхищались его жизнеутверждающим творчеством, самобытностью реприз и мастерством импровизации, умением дарить хорошее настроение и заряжать оптимизмом. Немало из исполненных им сатирических номеров не только разлетелись на цитаты, но и стали признанной классикой жанра», — приводит пресс-служба Минкультуры слова Мединского.

Из Одесского порта в театр

По словам шеф-редактора службы информационного вещания телеканала «Культура», племянника Аркадия Райкина Андрея Райкина, Михаил Жванецкий, Виктор Ильченко и Роман Карцев пришли на эстраду из самодеятельности Одесского порта.

«Театр миниатюр во главе с Аркадием Райкиным был на гастролях в Одессе, их выступление (Жванецкого, Карцева, Ильченко. — RT) произвело сильное впечатление, и их пригласили в Ленинград. Так случилось, что у этих молодых не было актёрского образования, Карцев до этого работал на фабрике, где он был наладчиком швейных машин. Всем им надо было получить актёрское образование, они ездили сдавать экзамены, учились заочно в ГИТИСе», — рассказал он RT.

Виктор Ильченко и Роман Карцев

© Игорь Михалёв / РИА Новости

Так Карцев в возрасте 20 лет оказался в театре. Дети актёров его очень любили, потому что он с удовольствием с ними играл.

«Рома был к нам, детям артистов, близок по возрасту, нам было 10—11 лет, мы любили с ним играть. Я хорошо запомнил, что нам было скучно в гостинице на гастролях, и Рома тогда работал «бебиситтером», — поделился Андрей Райкин.

В Театре миниатюр сначала в Ленинграде, а затем в Москве Карцев проработал до самой смерти. При поступлении на работу по совету главы Ленинградского театра Аркадия Райкина он поменял свою фамилию Кац на псевдоним Карцев.

Напомним, кроме работы в кино и театре, Карцев часто участвовал в телевизионных концертах и передаче «Вокруг смеха». Его поклонники особенно отмечают такие номера, как «Раки», «Авас», «Собрание на ликёро-водочном заводе», «Кассир и клиент».

В 2000 году Карцев был удостоен звания «Народный артист России». В 2009 году Дмитрий Медведев наградил артиста орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени.