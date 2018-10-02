Актриса Немоляева о Карцеве: он всегда был на высоте

Советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева в беседе с RT прокомментировала сообщение о смерти народного артиста России, актёра Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого Романа Карцева.

«Он был замечательный артистом, с огромным вкусом в юмористическом жанре, в котором работал, который был его коньком. Он никогда ничем не шокировал, никогда не делал, чтобы это было неудобно или как-то стыдно за него, что в таком жанре часто бывает. Всегда был на высоте. Он был огромного дарования, чувства юмора и серьёзного отношения ко всему», — отметила Немоляева.

Народный артист России, актёр Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого Роман Карцев скончался 2 октября в возрасте 79 лет.