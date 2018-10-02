Писатель-сатирик Альтов о Карцеве: такие мастера рождаются редко

Советский и российский писатель-сатирик Семён Альтов в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти народного артиста России, актёра Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого Романа Карцева.

«Мы знакомы очень давно, каждый раз 1 апреля на протяжении многих лет прилетали в Одессу, виделись. С Ильченко мы были знакомы и с Ромой. Для меня эти два человека были неразделимы. Хотя потом Карцев замечательно работал и один. Это был пример, когда работал не только текст — замечательный текст Жванецкого, это было высокое актёрское мастерство, когда в миниатюре создавался новый типаж. Миниатюры на все времена про маленького героя — чеховского, гоголевского — это надолго. Гениально написанные и сыгранные», — отметил Альтов.

По его словам, Карцева никто не сможет заменить.

«Это было и смешно, и грустно, это всегда был осмысленный юмор. В этом всегда была мысль автора, талант и мысль исполнителя. Такие большие мастера рождаются редко. Не знаю, кто будет на его месте и будет ли. Вряд ли надо, чтобы кто-то был. Это был Роман Карцев», — заключил Альтов.

Народный артист России, актёр Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого Роман Карцев скончался 2 октября в возрасте 79 лет.