Вениамин Смехов о Романе Карцеве: одарённый солнцем души и юмора человек

Актёр театра и кино, режиссёр Вениамин Смехов в беседе с RT поделился воспоминаниями о народном артисте России Романе Карцеве.

«Это очень печально и ужасно, что уходит такой абсолютно отдельный и единственный, великолепно одарённый солнцем души и юмора человек. Очень жалко, очень грустно. Столько доставил радости людям — настоящей, честной, сверкающей, умной, доброй радости. Вечная память ему», — сказал Смехов.

Народный артист России, актёр Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого Роман Карцев скончался 2 октября в возрасте 79 лет.