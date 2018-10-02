Вениамин Смехов о Романе Карцеве: одарённый солнцем души и юмора человек

Короткая ссылка
Оксана Соломатина
Актёр театра и кино, режиссёр Вениамин Смехов в беседе с RT поделился воспоминаниями о народном артисте России Романе Карцеве.
Вениамин Смехов о Романе Карцеве: одарённый солнцем души и юмора человек
  • РИА Новости

«Это очень печально и ужасно, что уходит такой абсолютно отдельный и единственный, великолепно одарённый солнцем души и юмора человек. Очень жалко, очень грустно. Столько доставил радости людям — настоящей, честной, сверкающей, умной, доброй радости. Вечная память ему», — сказал Смехов.

Народный артист России, актёр Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого Роман Карцев скончался 2 октября в возрасте 79 лет.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить