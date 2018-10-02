Ректор ГИТИСа рассказал о творческом пути Романа Карцева

Ректор ГИТИСа, театральный критик Григорий Заславский в беседе с RT рассказал о творческом наследии народного артиста России Романа Карцева.

«Роман Карцев и расцвет его замечательного и во многом очень необычного, неповторимого актёрского и эстрадного таланта приходятся на то время, когда сама советская эстрада была существенно иной. Вокальные номера постоянно перемежались, прослаивались выходами актёров, которые шутили, просто разговаривали с публикой. И, возможно, сам этот талант, его рождение может быть отнесён к началу XX века, к русским кабаре», — сказал Заславский.

По его словам, через творчество Аркадия Райкина, Романа Карцева и Виктора Ильченко страна узнавала великие тексты.

«Прославился он в самом замечательном эстрадном дуэте c Виктором Ильченко. Это были диалоги о жизни, в которых очень многое оставалось между слов, в паузах, как в том всем известном диалоге про раков, которые вчера были по три и мелкие, а сегодня крупные, но по пять. Когда абсолютно непонятно, что же именно смешного во всём этом, а смех помимо нашей воли захватывал нас и заставлял буквально скатываться со своих диванов или театральных кресел. Райкин, Карцев, Ильченко — благодаря их голосам мы узнавали великие тексты», — подчеркнул он.

Заславский также отметил незаменимый образ Карцева при создании одесского колорита в кинематографе.

«Благодаря тому что Карцев не отказывался сниматься в кино, мы имеем возможность сегодня видеть, как его эстрадная манера оказывается невероятно уместной в таких фильмах, как «Собачье сердце», где он играет Швондера, хотя это далеко не единственная его роль. Когда возникала необходимость дать одесскую интонацию, интонацию юга России, Карцев во многом был незаменим, уникален и необходим. В этих фильмах мы можем видеть, как расцветает, свободно чувствует себя его талант», — заключил он.

Народный артист России, актёр Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого Роман Карцев скончался 2 октября в возрасте 79 лет.