«Столица стала оживлённой и динамичной»: гитарист Эл Ди Меола рассказал о впечатлениях от России и любимой музыке

20 мая в Московском доме музыки прошёл концерт Эла Ди Меолы — виртуозного американского исполнителя джаз-фьюжна, многократного обладателя титулов лучшего гитариста и лучшего джазового гитариста мира. В беседе с RT музыкант рассказал о своей программе, истории создания «Сибирианы» и сотрудничестве с Леонидом Агутиным. Также он пояснил, за что любит Москву и Санкт-Петербург.

— Вы приехали в Россию с особой музыкальной программой…

— Сегодня мы будем играть музыку из нового альбома Opus. Герб на обложке — это символ итальянской семьи Ди Меола, родовой герб всех людей по фамилии Ди Меола — представителей некогда прославленного семейства в той деревушке, откуда родом мои предки. В прошлом году мне довелось там побывать, впервые меня встречали на малой родине моего деда.

Итак, мы будем исполнять музыку из этого альбома, будут и мои старые композиции из разных альбомов, среди них и хорошо узнаваемые. Также будем играть песни The Beatles, Леннона и Маккартни, которые я всегда включаю в выступление, из альбома, который я записал на «Эбби-Роуд»; и музыку Астора Пьяццоллы, которую мы всегда исполняем. Вот так.

— К вопросу о вашем итальянском происхождении — кем вы себя скорее ощущаете: итальянцем или американцем?

— Я представитель смешанной культуры. Мне нравится считать себя скорее итальянцем, потому что родители, которые меня растили, были итальянцами. Мне приятно считать вот так. Я не особенно горжусь многим из того, что сейчас происходит в Америке, но вырос я в Америке и, без сомнения, эта страна открывала и по-прежнему открывает огромные возможности.

— В России вы далеко не в первый раз. Наверняка у вас здесь уже есть любимые города...

— Либо Москва, либо Санкт-Петербург. Определённо. В обоих городах жизнь бьёт ключом. Это потрясающе.

Я заметил, насколько всё изменилось со времени моей первой поездки в Россию. Я помню, это было на тех самых выходных, когда погибла принцесса Диана. С тех пор прошло лет 25, да? Около того.

В свой первый приезд я выступал в Кремле. Тогда в Москве была другая атмосфера. Сегодня же столица стала очень оживлённой и динамичной. Очень интересно сюда съездить.

«Раньше в Москве была другая атмосфера»: гитарист Эл Ди Меола рассказал о впечатлениях от России

— А в Москве у вас есть любимые места?

— Любимые места… Мне нравится здесь выступать. В Московском международном доме музыки потрясающая акустика. В Москве меня всегда встречает прекрасная публика. Я остановился в хорошем отеле... в Москве в принципе много отличных гостиниц и ресторанов. Помню, любил по вечерам захаживать в «Пушкин». А завтра мы собираемся на Красную площадь. Пофотографируемся там.

В Москве богатая культура. Есть много интересных мест, куда стоит заглянуть.

— Я читала, что на написание одной из ваших композиций, «Сибирианы» (Siberiana), вас вдохновила Сибирь.

— Да, у нас был тур по Сибири; мы двигались от Владивостока обратно на запад, к Москве, и посетили множество российских городов.

Много времени мы провели в автобусе, и в эти часы у меня рождалась музыка.

Работа над «Сибирианой» началась во время нашей поездки по Сибири, а завершилась уже в Майами. Поэтому я и назвал композицию «Сибириана».

— А вы могли бы прожить в Сибири, скажем, пару лет? Там суровый климат…

— Если только меня посадят там в тюрьму! (Улыбается.)

— Вы работали с российским музыкантом Леонидом Агутиным…

— Да. Ленни — отличный парень!

— Не планируете ли совместных проектов с другими российскими музыкантами, композиторами?

— Пока не планирую. Но, думаю, у вас много хороших музыкантов. Поэтому такая возможность всегда есть. Но мы с Ленни ещё сыграем вместе в ноябре здесь, в Москве, на концерте в честь его пятидесятилетия. Так что готовится масштабное мероприятие. И я снова приеду в Москву.