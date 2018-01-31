Триллер по роману Минаева и номинанты на «Оскар»: что смотреть в кино с 1 февраля

Новый фильм от режиссёра «Залечь на дно в Брюгге», спортивная чёрная комедия о жизни скандально известной американской фигуристки, научно-фантастическая драмеди с оригинальной завязкой, красивая драма с Алисией Викандер и Евой Грин в главных ролях, а также психологический триллер по роману Сергея Минаева — кинопремьеры этой недели в подборке культурного обозревателя RT.

Три билборда на границе Эббинга, Миссури (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)

«Три билборда» — самая успешная работа Мартина Макдонаха (на фоне этой картины меркнет даже легендарный фильм «Залечь на дно в Брюгге») и номинант на премию Американской академии в семи категориях, включая главную. Причём шансы на звание лучшего фильма у «Билбордов» весьма велики: это подтверждает недавнее оглашение лауреатов «Золотого глобуса», за последние годы успевшего заработать репутацию своеобразного «оскаровского зеркала». Да и статуэтка за лучшую мужскую роль второго плана с большой долей вероятности достанется сыгравшему в этой киноленте непутёвого полицейского-расиста Сэму Рокуэллу — образ у него получился незабываемый.

Тоня против всех (I, Tonya)

Спортивной драмой нынче никого не удивишь, а спортивной чёрной комедией ещё можно. Что и сделал Крейг Гиллеспи: его «Тоня» восхищает, поражает, шокирует и заставляет смеяться в голос. Интересно и то, что картина основана на реальных событиях. В центре сюжета — жизнь американской фигуристки Тони Хардинг, вошедшей в историю благодаря исполнению тройного акселя и нападению, которое супруг Тони организовал на её соперницу Нэнси Керриган. Эта кинолента претендует на «Оскар» в трёх номинациях: «Лучшая женская роль» (Марго Робби), «Лучшая женская роль второго плана» (Эллисон Дженни) и «Лучшая монтажная склейка».

Короче (Downsizing)

Наиболее сильными сторонами научно-фантастической драмеди «Короче» предсказуемо стали сценарий — не зря Александр Пэйн является двукратным обладателем «Оскара» за лучший адаптированный сценарий — и задумка. По сюжету все жители Земли, чтобы помочь справиться с перенаселением планеты и решить финансовые проблемы, могут прибегнуть к операции по уменьшению себя до размеров мыши. На это соглашаются супруги Пол и Одри, но Одри в последний момент отказывается принимать такое ответственное решение (операция необратима), и Пол оказывается в шикарном миниатюрном мире без жены. Тут выясняется, что жизнь в Кайфовилле не так хороша, какой казалась на первый взгляд.

Селфи

В основу психологического триллера Николая Хомерики лёг роман Сергея Минаева «Духless 21 века. Селфи». Главный герой, писатель и телеведущий Владимир Богданов (Константин Хабенский) — типичный минаевский персонаж: подверженный вредным привычкам, злоупотребляющий властью, грубый, нечуткий, равнодушный ко всему на свете. Неудивительно, что когда место Богданова занимает его положительный двойник, окружающие предпочитают подмены не замечать. Герою такое развитие событий не нравится, и он усердно пытается вернуть свою жизнь обратно — с появлением соперника она перестаёт казаться пресной. Однако доказать, кто есть кто в этой истории, уже не так просто.

Эйфория (Euphoria)

«Эйфория» — третья полнометражная работа шведского режиссёра Лизы Лангсет и её третий фильм с Алисией Викандер в главной роли. На этот раз актриса играет девушку по имени Инес, которая после долгой разлуки воссоединяется со своей сестрой Эмили (Ева Грин) и соглашается отправиться с ней в поездку к неназванному пункту назначения. К удивлению Инес, они приезжают в роскошный отель, где состоятельные люди воплощают в жизнь свои красивые мечты перед тем, как прибегнуть к эвтаназии. Изящно умереть планирует и эпатажная Эмили (как выясняется, она неизлечимо больна). Сёстрам, которые годами не могли найти общий язык, дают шесть дней, чтобы проститься друг с другом.