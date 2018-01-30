Вуди Харрельсон рассказал о фильме, за роль в котором номинирован на «Оскар»

Голливудский актёр Вуди Харрельсон рассказал о фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», за роль в котором номинирован на премию «Оскар», сообщает kp.ru.

В этой картине артист сыграл коррумпированного, но любящего свою семью и больного раком шефа полиции.

Как отметил Харрельсон, красота «Трёх билбордов» в том, что там нет отрицательных и положительных героев.

«Часто смотришь фильмы, в которых персонажи какие-то чёрно-белые — либо просто плохие, либо просто хорошие», — заявил актёр.

По словам Харрельсона, у режиссёра Мартина Макдонаха ему нравится то, что герои раскрываются в конфликте по отношению друг к другу и оказываются одновременно хорошими и плохими.

Ранее Вуди Харрельсон рассказал, как стал актёром.