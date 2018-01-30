Номинированный на «Оскар» Вуди Харрельсон рассказал, как стал актёром

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Вуди Харрельсон, номинированный на премию «Оскар» за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», рассказал, как стал актёром, сообщает kp.ru.

«Я заканчивал колледж в Огайо, и как раз перед новогодними каникулами, когда у меня было хорошее настроение, я зашёл в библиотеку. И парни из моей футбольной команды попросили меня изобразить Элвиса Пресли», — заявил артист.

По его словам, было много народа, и он сначала не хотел соглашаться, но в итоге его уговорили.

Выступление имело большой успех, после чего Харрельсона позвали в школьный драмкружок.

Ранее сообщалось, что актриса Фанни Ардан назвала любимых русских писателей.

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