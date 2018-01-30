Номинированный на «Оскар» Вуди Харрельсон рассказал, как стал актёром
«Я заканчивал колледж в Огайо, и как раз перед новогодними каникулами, когда у меня было хорошее настроение, я зашёл в библиотеку. И парни из моей футбольной команды попросили меня изобразить Элвиса Пресли», — заявил артист.
По его словам, было много народа, и он сначала не хотел соглашаться, но в итоге его уговорили.
Выступление имело большой успех, после чего Харрельсона позвали в школьный драмкружок.
Ранее сообщалось, что актриса Фанни Ардан назвала любимых русских писателей.