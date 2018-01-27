Фанни Ардан назвала любимых русских писателей

Французская актриса Фанни Ардан, приехавшая в Москву представить свою новую режиссёрскую работу «Диван Сталина» с Жераром Депардье, рассказала RT, какие русские писатели ей наиболее близки.

«Очень давно, когда я была ещё молоденькой девушкой, мне был близок Достоевский. Позднее я прочитала всю классическую литературу, но, например, Горький — это немного не моё... Больше мне нравился Гоголь. Я читала и других писателей, таких как Бабель, поэтов. Я обожала Мандельштама», — сказала она.

По её словам, передать мелодику стихов на другом языке непросто, для этого нужно быть гением.

«Во Франции есть такой гений — Андре Маркович, он перевёл всего Достоевского, всего Пушкина. Появилась возможность читать стихотворные переводы Пушкина, воспринимая не только смысл. Ведь для великого писателя важны и форма, и содержание», — отметила Ардан.

Она рассказала, что познакомилась с русской литературой ещё в детстве.

«У дедушки была огромная библиотека. Я прочла всё. И я помню, как представляла себе Россию. В детстве я часто бывала в опере и на балете, слушала русскую оперу… Для меня Россия была страной из книг, страной роковых женщин, родиной страстей. В ней всегда сочеталось огромное и ничтожно малое, и это мне очень нравится. «Война и мир» как раз про это. Сначала мы пытаемся понять характер Пьера Безухова, а вот мы уже говорим о битвах. В этом заключается гениальность», — сказала актриса.

Полная версия интервью — в материале RT.