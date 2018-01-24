Триллер с Жаном Рено и новый шедевр Ханеке: главные кинопремьеры 25 января

Новая драма от создателя «Любви» и «Пианистки», фильм с участием 30 звёзд телеканала ТНТ, заключительная часть трилогии «Бегущий в лабиринте» и триллер с Жаном Рено и Тони Сервилло в главных ролях — кинопремьеры этой недели в подборке культурного обозревателя RT.

Хеппи-энд (Happy End)

25 января в российский прокат выходит драма «Хеппи-энд» австрийского режиссёра Михаэля Ханеке — создателя оскароносной «Любви» и обласканной критиками «Пианистки». В центре сюжета — быт буржуа, пребывающих в состоянии звягинцевской «нелюбви». Из-за переизбытка этого угнетающего чувства пожилой глава состоятельной французской семьи тяготится жизнью и мечтает покончить с нею любым доступным способом, 11-летняя Ева готова убить и хомячка, и собственную мать, отец Евы — без перерыва обманывать окружающих его женщин, её тётя — шагать по головам менее успешных людей, а двоюродный брат — заставлять всю семью краснеть в попытке обратить на себя внимание. Темы погибающей Европы и расовой нетерпимости дополняют этот безрадостный набор.

Zомбоящик

Comedy Club Production представляет «самую свободную комедию в мире», примечательную главным образом числом снявшихся в ней звёзд. В работе над проектом приняли участие тридцать лиц телеканала ТНТ. Среди них — Ольга Бузова, Иван Охлобыстин, Настасья Самбурская, Анна Хилькевич, Светлана Пермякова, Станислав Ярушин, Андрей Гайдулян, Полина Максимова, участницы шоу Comedy Woman Екатерина Варнава, Екатерина Скулкина, Марина Федункив, а также главные резиденты Comedy Club — Павел Воля, Гарик Харламов, Гарик Мартиросян, Тимур Батрутдинов и Вадим Галыгин. В качестве режиссёра этого фильма выступил Константин Смирнов, отточивший своё мастерство на сериалах «Универ» и «Беглые родственники».

Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти (Maze Runner: The Death Cure)

В третьей и заключительной части научно-фантастической саги «Бегущий в лабиринте» глэйдерам предстоит попасть в Последний город, где находится штаб-квартира организации «П.О.Р.О.К», чтобы найти вакцину против поразившей планету болезни. Рейтинг фильма на сайте о киноиндустрии Rotten Tomatoes составил 47% — только 14 из 30 критиков восприняли релиз положительно. «Почему дети так балдеют от этой унылой истории? — задаётся вопросом обозреватель The Sydney Morning Herald Пол Бирнс. — Хотя не думаю, что это так. Человек впереди меня пять раз проверил телефон за 141 минуту, пока шла заключительная часть».

Девушка в тумане (La ragazza nella nebbia)

В 2015 году итальянский писатель, журналист и сценарист Донато Карризи публикует детектив «Девушка в тумане», который мгновенно становится бестселлером и разлетается тиражами в сотни тысяч экземпляров. Не имеющий ни малейшего опыта работы над полнометражными фильмами Карризи задумывает самостоятельно экранизировать роман — и ко всеобщему удивлению успешно справляется с поставленной задачей. Спустя два года триллер с Жаном Рено и Тони Сервилло в главных ролях выходит на первые строчки итальянского проката. В центре сюжета — исчезновение девушки из затерянного в Альпах городка, расследовать которое берётся именитый сыщик инспектор Фогель.