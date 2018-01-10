«Делал звёздными самые простые роли»: в России вспоминают Михаила Державина

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Державин скончался на 82-м году жизни после долгой болезни. Российские политики и деятели культуры выражают соболезнования родным и близким в связи со смертью актёра. Коллеги помнят его как доброго и светлого человека, обладавшего редким обаянием, талантом и высочайшим профессионализмом. Воспоминания о Михаиле Державине — в материале RT.

В среду, 10 января, после продолжительной болезни ушёл из жизни советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Державин. Ему был 81 год. Политические и культурные деятели России скорбят в связи с кончиной артиста.

Президент России Владимир Путин назвал смерть Михаила Державина невосполнимой потерей для всей российской культуры и для Московского академического театра сатиры, где актёр проработал большую часть жизни.

«С глубоким прискорбием узнал о кончине Михаила Михайловича Державина. Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги», — говорится в телеграмме главы государства.

Министр культуры РФ Владимир Мединский, выражая соболезнования в связи со смертью актёра, отметил его незаурядную творческую энергию и неповторимое чувство юмора.

«Михаил Михайлович был удивительно одарённым артистом, органично сочетал в себе редкое обаяние, неповторимое чувство юмора и профессиональное мастерство. С ранних лет он посвятил себя искусству перевоплощения и достиг в нём подлинных высот, полюбился нескольким поколениям российских зрителей», — говорится в сообщении министра.

Мединский отметил также яркую индивидуальность и незаурядную творческую энергию артиста, который создал десятки «светлых и жизнеутверждающих» образов в театре и кино, которые «надолго останутся в памяти многочисленных поклонников его щедрого таланта».

© Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»

Державин обладал высочайшим мастерством и большим личным обаянием. Об этом говорится в телеграмме спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, направленной в адрес Московского академического театра сатиры.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Михаила Державина. Ушёл из жизни замечательный актёр, обладавший высочайшим мастерством и большим личным обаянием», — приводит слова Матвиенко РИА Новости.

По её словам, более полувека актёр провёл на сцене столичного Театра сатиры, сыграл множество самых разных ролей. Его фильмография исчисляется десятками работ, искренне любимых зрителями.

Спикер Совфеда отметила, что Державин запомнится как яркий, талантливый, глубокий человек, преданный своему делу.

По словам специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкоя, актёр прожил замечательную творческую жизнь и она была по-настоящему наполненной и счастливой — и в театре Ленинского комсомола, и в Театре сатиры.

«О Михаиле Михайловиче Державине невозможно говорить в прошедшем времени, он был баловнем судьбы, а баловни судьбы не должны умирать. Он прожил замечательную творческую жизнь, хотя как всякий актёр считал, что у него есть несыгранные роли», — сказал Швыдкой.

Он напомнил, что всенародная слава пришла к Державину, как к пану Ведущему из «Кабачка «13 стульев».

По его словам, Михаил Михайлович был настоящим артистом, необычайно органичным, глубоким, очень искренним, способным к решению самых разных творческих задач.

«Он был всенародным любимцем и самые простые роли он делал звездными и потому весь народ распевал «И когда на море качка» (из фильма «Моя морячка» — RT), вспоминая его якобы простоватый вид, за которым скрывался большой артист. Его уход его очень горек для всех, кто любил его как актёра и как человека», — добавил Швыдкой.

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Актёр Валентин Гафт поделился с RT воспоминаниями об актёре.

«Замечательный артист с редчайшим божьим даром — обаянием, которое нельзя заменить никаким мастерством. Я с Державиным общался, я всегда любил его. Очень скромный, тихий человек. Но даже его маленькие роли в кино и театре замечательны. Видно, что это мощный артист», — отметил он.

По мнению Гафта, «такие люди, как Миша Державин, не должны исчезнуть с экрана». «Мы будем по-прежнему смотреть на них и восхищаться, как они умели поднимать настроение. А это очень важно, не каждый может», — добавил актёр..

Актриса Театра сатиры, народная артистка России Алёна Яковлева в эфире радио Sputnik отметила, что Михаил Державин был светлым, добрым и неконфликтным человеком.

«Светлый, позитивный, очень добрый, открытый, мягкий, без тени негатива ни к людям, ни к профессии. Такое солнце всегда приходило, мы всегда принимали его очень радостно. У него было прекрасное чувство юмора, про него можно рассказывать множество смешных историй, и вообще о нем можно очень много вспоминать и говорить. Кроме того, что он замечательный артист, и человечески с ним было очень приятно, легко и всегда весело. Я никогда не слышала, чтобы он скандалил. Он мог немножко как-то вспылить, но это все было совершенно не зло и не обидно», — поделилась она воспоминаниями.

© Кадр из фильма «Лебедев против Лебедева»

По словам актрисы Театра сатиры Веры Васильевой, из жизни ушёл «чудесный, добрый, красивый и талантливый человек».

«Я проработала с Михаилом Михайловичем долгое время, кроме радости от его обаяния и доброты ничего не испытывала. Спасибо ему за это, спасибо ему за то, как он радовал публику. Мы потеряли очень светлого, солнечного человека. Царство ему небесное», — рассказала она РИА Новости.

Известный шоумен и актёр Иван Ургант выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Михаила Державина.

«Дорогой Михаил Михайлович. Я Вас очень люблю. Спасибо Вам за всех нас. До свидания», — написал Ургант в Instagram.





Народный артист РСФСР Михаил Державин скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

По словам его супруги Роксаны Бабаян, актёр долгое время тяжело болел.

«Он умер в больнице несколько часов назад. Он очень давно и тяжело болел. В больнице находился с начала декабря. Врачи делали всё возможное, поддерживали как могли. Но, к сожалению, организм уже не справлялся с болезнью», — рассказала она.

Большую часть жизни Михаил Державин проработал в Московском академическом театре сатиры — там актёр сыграл в нескольких десятках спектаклей. Также в его послужном списке значится около 30 работ в кино и несколько телевизионных проектов.

Всесоюзную и всероссийскую известность Державин обрёл в том числе благодаря роли пана Ведущего в юмористической передаче «Кабачок «13 стульев», в которой были в первую очередь задействованы именно артисты Театра сатиры. Паном Ведущим артист пробыл почти всё время существования телепередачи (до этого роль играли Александр Белявский и Андрей Миронов). После закрытия «Кабачка» Державин вёл передачи «Утренняя почта» и «Хочу знать» с Александром Ширвиндтом.