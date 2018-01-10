«Большая утрата для отечественной культуры»: на 82-м году жизни скончался актёр Михаил Державин

После продолжительной болезни на 82-м году жизни скончался актёр театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Державин. Большую часть жизни он проработал в Московском академическом театре сатиры — там актёр сыграл в нескольких десятках спектаклей. Также в его послужном списке значится около 30 работ в кино и несколько телевизионных проектов. Советским зрителям артист особенно запомнился благодаря роли пана Ведущего в «Кабачке «13 стульев». О жизни и творчестве Михаила Державина — в материале RT.

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Михаил Державин скончался в возрасте 81 года после тяжёлой продолжительной болезни.

Информацию о смерти артиста в ходе беседы с RT прокомментировал заместитель министра культуры России Александр Журавский.

«Это замечательный российский актёр. Уходит плеяда выдающихся, действительно народных артистов, которых знали и любили российские зрители. Остаётся только высказать соболезнования родным и близким и отдать последний долг почившему», — отметил Журавский.

Мэр Москвы Сергей Собянин также выразил соболезнования родным Державина.

«Ушёл из жизни Михаил Державин. Актёр с большим обаянием, чувством юмора и талантом. Соболезную семье и близким Михаила Михайловича», — написал он в Twitter.

Ушел из жизни Михаил Державин. Актер с большим обаянием, чувством юмора и талантом. Соболезную семье и близким Михаила Михайловича. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 10 января 2018 г.

Ректор Театрального института имени Бориса Щукина Евгений Князев в разговоре с RT назвал смерть актёра «большой утратой для отечественной культуры».

«Это был, как он сам себя называл, настоящий вахтанговец. Он сын актёра Театра имени Вахтангова Михаила Державина, он родился в вахтанговском доме и прожил в нём всю жизнь. Очень грустно оттого, что ушёл такой человек, который прославлял и любил нашу школу и был замечательным артистом Театра сатиры, где он сыграл свои самые значительные роли. О нём у меня остались самые приятные воспоминания: когда я его встречал около училища, он всегда был доброжелателен, всегда улыбался, его всегда окружал приятный ореол, что «всё хорошо»», — сказал Князев.

© Кадр из сериала «Кабачок «13 стульев»»

Сожаление в связи со смертью артиста выразил актёр Валентин Гафт.

«Замечательный артист с редчайшим божьим даром — обаянием, которое нельзя заменить никаким мастерством. Я с Державиным общался, я всегда любил его. Очень скромный, тихий человек. Но даже его маленькие роли в кино и театре замечательны. Видно, что это мощный артист», — отметил в разговоре с RT Гафт.

Он подчеркнул, что «такие люди, как Миша Державин, не должны исчезнуть с экрана».

«Мы будем по-прежнему смотреть на них и восхищаться, как они умели поднимать настроение. А это очень важно, не каждый может», — добавил Гафт.

По словам актрисы Театра сатиры Веры Васильевой, из жизни ушёл «чудесный, добрый, красивый и талантливый человек».

«Я проработала с Михаилом Михайловичем долгое время, кроме радости от его обаяния и доброты ничего не испытывала. Спасибо ему за это, спасибо ему за то, как он радовал публику. Мы потеряли очень светлого, солнечного человека. Царство ему небесное», — рассказала она РИА Новости.

Народная артистка России Наталья Селезнёва заявила РИА Новости, что Державин был её близким другом, которому она могла рассказать всё что угодно.

«Мы понимали, чувствовали друг друга. Это был несравненный человек», — подчеркнула она.

Селезнёва также отметила чувство юмора актёра: «Он мог разрядить любую обстановку».

Коллега Державина рассказала, что в последнее время артист сильно мучился, однако помочь ему было нельзя.

По словам Мамеда Агаева, директора Московского академического театра сатиры, где работал артист, Державина похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

«О дне прощания и похорон будет известно позднее», — цитирует Агаева ТАСС.

Джордж и пан Ведущий

Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в семье актёра Театра им. Вахтангова Михаила Степановича Державина. Его будущее было предопределено: домой к Державиным постоянно приходили именитые актёры и режиссёры, а в соседнем подъезде располагалась знаменитая «Щука» — Театральное училище имени Бориса Щукина. Туда Державин-младший и поступил, когда ему исполнилось 18 лет.

После окончания училища артист на протяжении восьми лет играл в Московском театре имени Ленинского комсомола — он принял участие в постановке около 20 спектаклей. Всего на год Державин перешёл в Театр на Малой Бронной, зато в Театре сатиры он служил следующие 50 лет, до самой смерти.

© Кадр из фильма «Трое в лодке, не считая собаки»

Параллельно Михаил Державин снимался в кино. В числе его ролей — Джордж в двухсерийном фильме 1979 года «Трое в лодке, не считая собаки», молодой поэт Евгений Горовской в картине «Они были первыми», Грановский в киноленте «Лебедев против Лебедева». В 1990-е годы артист участвовал в проектах Анатолия Эйрамджана: «Бабник», «Моя морячка», «Жених из Майами» и других.

Всесоюзную и всероссийскую известность Державин обрёл в том числе благодаря роли пана Ведущего в юмористической передаче «Кабачок «13 стульев», в которой были в первую очередь задействованы именно артисты Театра сатиры. На посту Ведущего артист пробыл почти всё время существования телепередачи (до этого роль играли Александр Белявский и Андрей Миронов). После закрытия «Кабачка» Державин вёл передачи «Утренняя почта» и «Хочу знать» с Александром Ширвиндтом.

В 1989 году Михаил Державин получил звание народного артиста РСФСР, а несколькими годами позже был награждён орденом Дружбы с формулировкой «За заслуги перед государством и многолетний добросовестный труд».

В 2006 году Владимир Путин вручил артисту орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2011 году Державин получил орден «За заслуги перед Отечеством» III степени — за большой вклад в развитие театрального и кинематографического искусства — из рук Дмитрия Медведева. 18 мая 2017 года актёр был награждён орденом Почёта.