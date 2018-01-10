В Минкультуры выразили соболезнования в связи со смертью Михаила Державина
Заместитель министра культуры России Александр Журавский в беседе с RT прокомментировал сообщение о смерти народного артиста России, актёра Театра сатиры Михаила Державина.
«Это замечательный российский актёр. Уходит плеяда выдающихся, действительно народных артистов, которых знали и любили российские зрители. Остаётся только высказать соболезнования родным и близким и отдать последний долг почившему», — сказал Журавский.
Он добавил, что время и место прощания в Михаилом Державиным будет определено совместно с Департаментом культуры Москвы и родственниками артиста.
Ранее стало известно, что народный артист России, старейший ведущий актёр Театра сатиры Михаил Державин скончался на 82-м году жизни.
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