Нейросети и ирландская мифология: в июле выходят книги «И повсюду космос», «Будни добровольца» и «Нейропсихология детей»

В числе книжных новинок июля — сборник стихов Виктора Сосноры «И повсюду космос», а также роман о Первой мировой войне немецкого писателя Эдлефа Кёппена «Будни добровольца». Кроме того, читатели смогут разобраться в феномене набирающей популярность нейросети в книге «Как устроен ChatGPT?» Стивена Вольфрама и лучше понять принципы педагогики, прочитав работу «Нейропсихология детей» психолога Елены Порошиной. А благодаря книге «Ирландские мифы. От племён богини Дану и Кром Круаха до «кельтских сумерек» и Самайна» Марка Уильямса появится возможность ближе познакомиться с пантеоном ирландских божеств.

«Будни добровольца: в окопах Первой мировой», Эдлеф Кёппен («Азбука-Аттикус»)

«Будни добровольца: в окопах Первой мировой» немецкого писателя Эдлефа Кёппена — российское переиздание впервые опубликованной в 1930 году книги «Фронтовая сводка». Роман считается одним из значимых произведений о Первой мировой войне наряду с «Прощай, оружие!» Эрнеста Хемингуэя и «На Западном фронте без перемен» Эриха Марии Ремарка.

Кёппен сам принимал участие в этой войне. Он записался добровольцем в прусскую армию в 1914-м — всего через год после окончания школы. На фронте Кёппен был несколько раз ранен, в частности получил ожоги от ядовитого газа и ушиб лёгкого, что подорвало его здоровье.

Увиденное и пережитое во время боевых действий изменило взгляды молодого немца. Он пришёл к пацифистским убеждениям и на исходе Первой мировой, в 1918 году, отказался воевать. После этого его поместили в психиатрическую лечебницу.

Воспоминания Кёппена о войне легли в основу во многом автобиографичного романа. Герой произведения — студент Адольф Райзигер, который, как и автор, становится в 1914 году добровольцем полка полевой артиллерии и сражается в его составе на Западном фронте.

Художественное повествование разбавлено вставками из документальной хроники — цитатами немецкого кайзера Вильгельма II, указами цензурных органов, газетными сообщениями. Некоторые документы собирали мать Кёппена и его домовладелец, который работал в имперских архивах. Антивоенные стихи, которые пишет главный герой романа, принадлежат Кёппену.

После прихода к власти в Германии национал-социалистов Кёппен попал под политическое давление. Его роман стал одной из книг, публично сожжённых в 1933 году, а спустя ещё два года был официально запрещён. Роман не публиковался в ФРГ до 1976 года, а в ГДР — до 1981 года.

В начале XXI века он вновь привлёк к себе внимание, был переиздан много раз и переведён на несколько языков.

© «Азбука-Аттикус»

«И повсюду космос», Виктор Соснора («Азбука-Аттикус»)

Советский и российский поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора считается классиком современной отечественной поэзии. Он начал писать стихи ещё юношей и всегда писал много. Однако ранних произведений поэта практически не сохранилось: он сам сжёг многие рукописи.

Первый поэтический сборник Сосноры «Январский ливень» вышел в 1962 году с предисловием поэта Николая Асеева.

«Соснору как поэта не сразу прочувствуешь — как всякого поэта, не имеющего привычного стандарта поэтичности. Но зато, услышав те интонации, которые он находит для своих строк, заинтересуешься непохожестью их на ранее читанное и слышанное», — писал Асеев.

Соснору тянуло к древнерусской истории, и в его творчестве стали появляться полуязыческие и одновременно остросоциальные мотивы. В итоге это вылилось в известнейший сборник стихов — «Всадники». В нём Соснора создал необычную для советского времени вселенную — с боярами, скоморохами, воинами и князьями. Многие стихи сборника ироничны и полны литературных провокаций. А в 1959 году поэт представил своё прочтение «Слова о полку Игореве» — собственное произведение по мотивам древнерусской поэмы.

В творчестве Соснора не подчинялся никаким ограничениям, он всегда был внутренне свободен и оказал большое влияние на многих коллег-современников.

Его ранние стихи очень разные: он мог писать в духе Маяковского или в стиле поставангардистов, а поздняя лирика поэта более трагична, и в ней уже нет иронии.

Куда бежишь, художник бедный? Тебя голубили, любили. Ты одинок на свете белом. Ты чужд себе в любой Сибири. Как ни беги — убьют, как жабу вблизи полночных полнолуний, отважная убьёт кинжалом, стеснительная — поцелуем.

© «Азбука-Аттикус»

«Нейропсихология детей от рождения до 10 лет. Развитие мозга и полезные игры», Елена Порошина (АСТ)

Клинический психолог, кандидат психологических наук Елена Порошина более 25 лет работает с детьми, в том числе с детьми с особенностями психофизического развития. Она автор более 30 научных и научно-популярных статей и монографий.

В своей книге Порошина даёт ответы на вечные вопросы родителей: почему ребёнок не слушается, получает плохие оценки в школе или вовсе не хочет учиться. Основной акцент нейропсихолог делает на возрасте. Она считает, что лучше всего поведение ребёнка поддаётся коррекции до десяти лет, поскольку именно в этот период формируется характер. Для правильного развития малыша очень важна должным образом организованная окружающая среда, уверена Порошина.

Автор доступно, понятно рассказывает о закономерностях развития детского мозга и психических процессов, а также подробно объясняет, на что способен мозг малышей в каждом возрасте, чему и как их обучать, чтобы не навредить. Порошина даёт подробные рекомендации, как подготовить дошкольника к обучению, и предлагает родителям различные игры, задания и упражнения для профилактики и коррекции возможных трудностей, связанных с детским поведением.

«Самое важное в поддержании правильного поведения ребёнка — это личный пример родителей. Ребёнок перенимает опыт, опираясь на то, что родитель делает, а не на то, что он говорит», — отметила в беседе с RT Порошина.

© АСТ

«Как устроен ChatGPT? Полное погружение в принципы работы и спектр возможностей самой известной нейросети в мире», Стивен Вольфрам (МИФ)

В своей новой книге британский физик, математик, программист и писатель Стивен Вольфрам попытался простым языком рассказать о феномене нейросетей. Он в доступной форме объясняет, что представляют собой эти алгоритмы и как проходит процесс их «обучения».

Отдельное внимание учёный уделяет ChatGPT — нейросети, которая успела завоевать популярность в ряде стран. Она способна не только отвечать на вопросы пользователей из различных областей, но и самостоятельно генерировать тексты на разных языках. В новые версии ChatGPT встроили функцию создания изображений — так программа научилась ещё и рисовать.

Вольфрам рассказывает, как разрабатывалась нейросеть и какие сложные математические схемы лежат внутри неё. Учёный также уделяет внимание тому, как ChatGPT использует языковые нормы для генерации правильных ответов.

Однако, по словам Вольфрама, «мозг» нейросети нельзя приравнивать к человеческому, так как возможности компьютерного алгоритма сильно ограниченны. Именно поэтому ChatGPT часто допускает ошибки и некорректно обрабатывает запросы пользователей.

Книга будет интересна как тем, кто не знаком с работой нейросетей, так и их уверенным пользователям.

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«Ирландские мифы. От племён богини Дану и Кром Круаха до «кельтских сумерек» и Самайна», Марк Уильямс (МИФ)

Учёный и профессор клинической психологии Оксфордского университета Марк Уильямс знакомит читателей с ирландскими божествами через увлекательные и подчас причудливые истории. В переводе Нины Живловой произведение, впервые опубликованное в 2016 году, стало доступно российским читателям.

По словам автора книги, древнейшие легенды об ирландских богах дошли до наших дней благодаря ранним христианам Ирландии, которые сохранили предания в своих текстах. В написанной на латыни христианской литературе народные мифы обрели новую жизнь.

«Мы можем сказать хоть что-то по поводу «личностей» дохристианских богов Ирландии только благодаря обращению острова в христианство», — пишет Уильямс.

В книге автор пытается ответить на два вопроса: почему христиане вообще интересовались языческими богами и насколько точно в христианской литературе описаны божества и другие сущности, которым поклонялись ирландцы-язычники?

«Ирландские мифы. От племён богини Дану и Кром Круаха до «кельтских сумерек» и Самайна» будет интересна тем, кто увлекается мифологией и хочет погрузиться в культуру языческого прошлого народов.