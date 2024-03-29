«Будем находиться в зоне атмосферного вихря»: жителей Москвы ожидает потепление до + 20 °С в первые дни апреля

Температура в Москве будет повышаться с каждым днём, в первых числах апреля она будет близка к рекордно высоким значениям, сообщили синоптики в разговоре с RT. Ожидается, что в конце марта — начале апреля температура воздуха будет выше климатической нормы примерно на семь градусов. Снежный покров в Москве должен исчезнуть к середине первой декады апреля.

Жителей столичного региона в конце марта — начале апреля ожидаёт теплая погода выше климатической нормы. Это следует из заявлений метеорологов.

Как заявила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, погоду в предстоящие выходные будет определять циклон.

«Мы будем находиться в тёплом секторе этого атмосферного вихря, поэтому в ночь на 30-е число и в ночь на 31-е местами могут собраться небольшие дожди. То, что касается температуры, она с каждым днём будет повышаться и повышаться и в выходные дни приблизится к рекордно высоким значениям. В первых числах апреля также будет близка к рекордно высоким значениям», — сказала она в разговоре с RT.

Так, в субботу минимально столбики термометров опустятся до отметки +3...+5 °С, днём воздух прогреется до +12...+14 °С. Местами возможен небольшой дождь, ветер юго-западный, его порывы будут достигать 5—10 м/с. В воскресенье не предвидится существенных осадков, переменная облачность, воздух прогреется до +14...+16 °С.

«В понедельник при переменной облачности также существенных осадков не ожидается. Температура продолжит постепенно повышаться. Минимальная температура 1 апреля в Москве +6...+8 °С, дневная — +15...+17 °С. То есть воздух прогреется выше климатической нормы градусов на семь», — подчеркнула метеоролог.

При этом Позднякова заметила, что в среду, 3 апреля, произойдут изменения в погоде: её будет определять холодный атмосферный фронт, что приведёт к снижению температуры в четверг, 4 апреля: «Скорее всего, эта волна холода не будет продолжительной и не с очень уж пугающе низкими температурами».

В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков констатировал, что в Москве в конце текущей недели будет по-настоящему весенняя погода, где-то на пять градусов выше нормы.

«Самый оптимистичный прогноз на 1 апреля — +17...+19 °С, по области до +20 °С, поэтому, скорее всего, где-то около +18 градусов, то есть +21 °С — это совсем оптимистично», — добавил собеседник RT.

РИА Новости

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Конец текущей недели в Москве ознаменуется наступлением «автомобильной» весны, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво становится выше +5…+7 °С, отметил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, этот показатель является сигналом для автовладельцев начать замену зимней резины на летнюю.

«Тем не менее вопрос сезонной переобувки автомобилей — личное дело безопасности каждого автомобилиста с учётом места проживания и других индивидуальных особенностей. Не стоит сбрасывать со счетов и традиционные весенние возвраты холодов, которые «просматриваются» в долгосрочном сценарии в конце апреля — начале мая», — отметил он в своём Telegram-канале.

При этом синоптик указал, что постоянный снежный покров в Москве исчезнет к середине первой декады апреля, а в целом второй весенний месяц в средней полосе России обещает быть на два-четыре градуса теплее климатической нормы с дефицитом осадков.

Тишковец также полагает, что 1 и 2 апреля москвичей ожидает майское тепло, которого не было последние 73 года.

«Днём воздух станет прогреваться до не бывалых +16...+21 °С настоящего весеннего тепла. Это значит, что для этих дней дуплетом будут побиты температурные рекорды 1983 и 1951 годов, когда метеорологи зафиксировали +17,8 °С и 17,4 °С соответственно», — пояснил он.