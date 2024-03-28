Вильфанд: снег пролежит в Москве как минимум до середины первой декады апреля

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что в Москве будет лежать снег как минимум до середины первой декады апреля.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он объяснил, что в текущем году снежный покров «достаточно плотный». По словам Вильфанда, в городе будет выпадать небольшой снег, так как весна не наступает мгновенно.

«В общем, вполне типичные даты для схода снежного покрова для Москвы и Московской области. Конечно, в Москве, на тротуарах, где его убирают, снега уже почти нет, речь идёт о природных условиях», — рассказал он.

Ранее Вильфанд заявил о предстоящем потеплении до +15 °С в Москве в выходные.