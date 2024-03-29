Синоптик Цыганков: 1 апреля температура в Московской области достигнет +20 °С

Опрошенные RT синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Москве и области на выходных.

Заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что на сегодняшний день высота снега 19 см по Москве, что «многовато».

«Но температура высокая, днём — +8....+10 °С. Завтра днём — +11...+13 °С, облачно с прояснениями. В воскресенье вообще будет весенняя погода, переменная облачность, без осадков, солнце, будет +15...+17 °С, это где-то на 5 °С выше нормы... В понедельник может быть дождик местами, +17...+19 °С, ветер порывистый, во вторник чуть попрохладнее — +12...+17 °С, в среду ещё чуть попрохладнее —+10...+15 °С, и в четверг — +10...+15 °С», — рассказал собеседник RT.

По его словам, самый оптимистичный прогноз на 1 апреля — +17...+19 °С, по области — до +20 °С.

«Поэтому, скорее всего, где-то около +18 °С, то есть +21 °С — это совсем оптимистично», — добавил Цыганков.

Как отметила главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, погоду в предстоящие выходные будет определять циклон.

«Мы будем находиться в тёплом секторе этого атмосферного вихря, поэтому в ночь на 30 марта и в ночь на 31 марта местами могут собраться небольшие дожди. То, что касается температуры, она с каждым днём у нас будет повышаться и повышаться, и в выходные дни она приблизится к рекордно высоким значениям, и в первых числах апреля будет близка к рекордно высоким значениям», — рассказала синоптик.

По прогнозу эксперта, перемены в погоде произойдут 3 апреля, погоду будет определять холодный атмосферный фронт.

«За ним начнётся адвекция холода, но 3 апреля ещё останется умеренно тёплым. 4 апреля мы ждём уже более видимое понижение температуры. Но нужно сказать, что, скорее всего, вот эта волна холода, не будет продолжительной и не будет с очень уж пугающе низкими температурами», — заключила собеседница RT.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.

