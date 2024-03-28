В Петербурге зафиксировали новый температурный рекорд 2024 года

Воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до +10 °С впервые с начала 2024 года, заявил главный синоптик города Александр Колесов.

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на Telegram-канал Колесова.

По его словам, выше этой отметки столбик термометра поднимался 1 ноября 2023 года.

Как отметил эксперт, если 16 марта по югу Ленобласти температура превышала +10 °С, то теперь по всему югу она достигала +12...+13 °С.

Ранее заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях в некоторых регионах России.