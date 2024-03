Триумф «Оппенгеймера» и поражение «Барби»: в США наградили лауреатов премии «Оскар»

В США состоялась 96-я торжественная церемония вручения премии «Оскар». Лидером по числу наград стала биографическая картина Кристофера Нолана «Оппенгеймер». Лента завоевала семь статуэток, включая главный приз «Лучший фильм». Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни — младший, исполнившие роли в проекте, также получили призы за актёрские навыки. Лучшей актрисой в 2024 году была признана Эмма Стоун, сыгравшая Беллу в «Бедных-несчастных» Йоргоса Лантимоса. Сам фильм взял награды за работу художника-постановщика, дизайн костюмов, грим и причёски. Лучшей анимационной картиной стал «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки. Подробнее об этих и других лауреатах — в материале RT.

В США 10 марта прошла 96-я торжественная церемония вручения премии «Оскар», присуждаемой за заслуги в области кинематографа Американской академией искусств и наук.

Событие вновь состоялось в театре «Долби» в Лос-Анджелесе, а его трансляция началась на час раньше, чем обычно. Как и в прошлом году, ведущим церемонии был комик Джимми Киммел. В своей речи он вновь не скупился на шутки. Например, комик выразил сожаление по поводу отсутствия в номинантах режиссёра «Барби» Греты Гервиг, а когда публика зааплодировала в ответ, напомнил присутствующим, что это они не отдали свой голос за постановщицу. Кроме того, Киммел поздравил актёров картины Марго Робби и Райана Гослинга, отметив, что они уже выиграли в генетической лотерее жизни.

Абсолютным лидером по числу побед в 2024 году стала биографическая лента Кристофера Нолана «Оппенгеймер», получившая награду как лучший фильм и опередившая «Анатомию падения», «Бедных-несчастных», «Маэстро», «Барби» и других номинантов. Сам Нолан также не остался без оваций и признания, удостоившись «Оскара» как лучший режиссёр.

«Киноискусству немногим более 100 лет. Представьте только, каково это — быть на таком столетнем рубеже, если говорить о живописи или театре... Мы не знаем, куда нас в дальнейшем приведёт это невероятное путешествие, но осознавать, что вы считаете, что я представляю собой его значимую часть, — для меня это имеет колоссальное значение», — заявил Кристофер Нолан в своей благодарственной речи.

Кроме того, награды получили Киллиан Мёрфи и Роберт Дауни — младший как лучшие актёры первого и второго плана. Всего «Оппенгеймер» забрал семь статуэток, включая призы в номинациях «Лучший оригинальный саундтрек», «Лучший монтаж» и «Лучшая работа оператора».

Впрочем, слава «Оппенгеймера» не была сюрпризом: ранее картина уже успела удостоиться пяти «Золотых глобусов», семи наград Британской академии, а также трёх «Сатурнов» и призов премии Гильдии актёров.

Спустя семь лет после присуждения статуэтки за роль в картине «Ла-Ла Ленд» Эмма Стоун, сыгравшая Беллу в драме Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные», вновь вышла на сцену, чтобы получить заслуженную награду как лучшая актриса. В своей речи Стоун поблагодарила режиссёра и съёмочную команду, работавшую над созданием ленты, которая, помимо этого, взяла призы за дизайн костюмов, грим и причёски и работу художника-постановщика.

«Для меня такая большая честь разделить это с каждым членом актёрского состава, с каждым членом съёмочной группы, с каждым отдельным человеком, который вливал свою любовь, свою заботу и свой талант в создание этого фильма», — сказала Стоун.

Лучшей актрисой второго плана стала Давайн Джой Рэндольф за работу в драматической комедии Александра Пэйна «Оставленные». Она сыграла повариху Мэри, которая вместе с учителем истории мистером Ханэмом вынуждена присматривать за несколькими учениками престижной школы для мальчиков в период рождественских каникул.

Статуэтку за лучший оригинальный сценарий в 2024 году забрал французский фильм «Анатомия падения», снятый Жюстин Трие, об известной писательнице, ставшей главной подозреваемой в смерти супруга. Постановщица также выступила сценаристом картины вместе с Артуром Харари.

За лучший адаптированный сценарий «Оскара» была удостоена комедия Корда Джефферсона «Американское чтиво», основанная на романе Персиваля Эверетта «Уничтожение». Это фильм о писателе, высмеивающем расовые стереотипы.

В номинации «Международный художественный фильм» статуэтку взяла историческая драма «Зона интересов» Джонатана Глейзера, получившая также награду за лучший звук. Ранее картина удостаивалась Гран-при жюри, приза ФИПРЕССИ и ещё двух наград Каннского кинофестиваля. В ленте рассказывается о коменданте концлагеря Освенцим Рудольфе Хёссе и его семье.

Долгожданный мультфильм «Мальчик и птица» культового японского режиссёра и художника Хаяо Миядзаки не остался без внимания и наград — лента стала лучшим анимационным фильмом года и принесла постановщику третью статуэтку. Первый свой «Оскар» Миядзаки получил за картину «Унесённые призраками» в 2003 году, а в 2015-м был удостоен почётной награды.

Лучшей песней признана композиция из фильма «Барби» под названием What Was I Made for? исполнительницы Билли Айлиш, для которой это вторая победа на «Оскаре» — первую свою статуэтку артистка получила за трек к картине о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Таким образом, Айлиш побила рекорд и стала самой молодой двукратной обладательницей престижной премии.

За визуальные эффекты на 96-й церемонии награду получил японский фантастический боевик «Годзилла: Минус один» Такаси Ямадзаки. Это первый японский фильм, номинированный на премию в этой категории.

Лучшей игровой короткометражной лентой признали 40-минутную комедийную драму Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара», главные роли в которой исполнили Рэйф Файнс и Бенедикт Камбербэтч. Лучшим же анимационным короткометражным фильмом стала картина «Война окончена! Вдохновлено музыкой Джона и Йоко». Сценаристами мультипликации выступили Шон Леннон — сын музыканта Джона Леннона — и Дэйв Маллинз.

Музыкальная лента Криса Бауэрса и Бена Праудфута «Последняя ремонтная мастерская» удостоилась статуэтки как лучший короткометражный документальный фильм.