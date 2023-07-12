«Главное творение Нолана»: кинокритики хвалят фильм «Оппенгеймер»

В Париже состоялась премьера одного из наиболее ожидаемых фильмов года — исторической драмы «Оппенгеймер» с Киллианом Мёрфи в главной роли. Большинство критиков и первых зрителей остались в восторге и не скупятся на восхищённые комментарии в социальных сетях. Некоторые эксперты утверждают, что Нолан снял лучший фильм в своей карьере, многие также хвалят игру актёрского ансамбля.

Парижскую премьеру «Оппенгеймера» в крупнейшем кинотеатре Европы Le Grand Rex посетили режиссёр Кристофер Нолан, исполнители главных ролей Киллиан Мёрфи и Эмили Блант, а также Джейсон Кларк, Роберт Дауни — младший и Мэтт Дэймон.

Трёхчасовая лента, ставшая самой продолжительной в фильмографии постановщика, была встречена овациями со стороны первых зрителей и преимущественно положительными комментариями кинокритиков в соцсетях.

Работа Нолана — биографический фильм, основанный на книге Кая Бёрда и Мартина Дж. Шервина «Оппенгеймер. Триумф и трагедия Американского Прометея». Сюжет вращается вокруг харизматичного учёного, который стоял у истоков разработки ядерного оружия. Роберт Оппенгеймер стал яростным противником собственного детища после трагедии Хиросимы и Нагасаги и выступал против создания водородной бомбы, заработав немало недоброжелателей во властных кругах США. По мнению ряда зрителей, у Нолана получилось снять достойное историческое кино.

«Шедевр Кристофера Нолана. Смелый, трагичный взгляд на самый тёмный момент в истории человечества. Завораживающая актёрская игра мирового уровня и бесподобный визуальный ряд вызывают настоящую бурю эмоций. Это не просто очередной байопик, а лучший исторический фильм из когда-либо снятых!», — пишет один из кинокритиков.

Постановщик утверждает, что при работе над фильмом не была задействована компьютерная графика — все сцены, включая взрыв первой атомной бомбы в рамках операции «Тринити» на полигоне в Нью-Мексико, были отсняты с использованием практических спецэффектов и реальной пиротехники.

«Оппенгеймер» меня ошеломил: это масштабнейшее исследование персонажа с потрясающим Киллианом Мёрфи в главной роли. Эпичная историческая драма, но выполненная в ярко выраженном «нолановским» ключе: напряжение, структура, масштаб, поразительное звуковое оформление, замечательные визуальные эффекты», — пишет Мэтт Мэйтум из Total Film.

«Оппенгеймер» был отсмотрен на самом большом IMAX-экране из возможных, и этот фильм куда масштабнее, чем можно себе представить. Он отличается от всего, что Нолан снимал ранее, но при этом отлично вписывается в его фильмографию», — отмечает другой критик.

Кадр из фильма «Оппенгеймер»

Legion-Media

© Universal Pictures / BACKGRID

Вместе с тем далеко не все оценили такой подход режиссёра к постановке зрелищных сцен.

«Эпик Кристофера Нолана — это историческая кино-катастрофа. Отказавшись от современных цифровых спецэффектов, Нолан подарил нам кино об атомной бомбе в стиле Эда Вуда. Над пролетающими моделями самолётов видны провода, петарды взрывают игрушечные дома и машинки», — отмечает один из тех, кто остался не в восторге от «Оппенгеймера».

При этом большинство экспертов высоко оценили актёрский ансамбль и игру ведущих артистов и исполнителей ролей второго плана. Множества похвал удостоился не только Киллиан Мёрфи, но и Мэтт Дэймон.

«Вполне возможно, «Оппенгеймер» — главное творение Нолана. Это пугающее и будоражащее зрелище с потрясающими актёрскими работами. Киллиан Мёрфи преображается в разрушителя миров, а Мэтт Деймон в роли Лесли Гровса привносит в картину очаровательную лёгкость. Это самое настоящее кино и однозначный претендент на премию «Оскар», — пишет продюсер Бен Меклер.

«Мёрфи хорош, но второй план не менее важен: Дэймон, Дауни — младший и Эренрайк даже привносят в фильм юмор. Это дерзкая, изобретательная, сложная картина, способная выбить зрителя из колеи», — отмечает обозреватель The Sunday Times Джонатан Дин.

Некоторые эксперты, торопясь высказаться о картине, ругают неподходящий формат соцсетей: вместить все эмоции и впечатления от просмотра в короткую публикацию оказалось непросто.

«Сложно говорить о чём-то настолько глубоком в таком глупом формате, как твит или тред, но «Оппенгеймер» — это действительно серьёзная, философская, взрослая драма, которая по уровню напряжения и увлекательности не уступает «Дюнкерку». А главный момент — тот самый момент — просто поражает воображение», — пишет автор Associated Press Линдси Бар.

Кульминация и общий тон картины впечатлили многих.

«Оппенгеймер»... невероятный. На ум постоянно приходит эпитет «устрашающий». Это крайне динамичная, безумно детализированная, филигранная историческая драма, которая всё раскручивается и раскручивается, до тех пор, пока Нолан не наносит самый ошеломительный и сокрушительный удар», — пишет автор Vulture Бильге Эбири.

Откровенно разгромных отзывов на «Оппенгеймера» со стороны экспертов пока нет, но на некоторые нюансы, которые могут не устроить аудиторию, критики всё же указывают.

«Это не шедевр, у фильма есть недостатки. Женским персонажам не хватает развития. В частности, героиня Флоренс Пью слишком редко появляется на экране. В целом фильму не хватает эмоциональности», — отмечает один из французских экспертов.

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«Оппенгеймер» Кристофера Нолана выходит в прокат 21 июля — одновременно с картиной Греты Гервиг «Барби», мировая премьера которой была встречена с не меньшим энтузиазмом. Из-за совпавшей даты релизов столь разных проектов пользователи соцсетей стали создавать различные мемы, «переодевая» героя Киллиана Мёрфи в розовый костюм или вклеивая изображения Кена в исполнении Райана Гослинга в кадры из «Оппенгеймера», а снимки Барби — на постеры рядом с учёным-физиком. Кроме того, популярным стал хэштег #Barbieheimer, сочетающий в себе названия обеих лент и, как правило, проставляющийся в публикациях-коллажах. Некоторые энтузиасты опубликовали правдоподобные изображения кукол-главных героев из обоих фильмов, выполненных в стилистике продукции компании Mattel.

При этом источники издания The Insider утверждают, что сам Кристофер Нолан был не в восторге от того, что компания Warner Bros. запланировала старт проката «Барби» одновременно с выходом на широкие экраны «Оппенгеймера». Отмечается, что такая «конфронтация» связана с конфликтом режиссёра и студии, в результате которого Нолан ушёл снимать фильм про создателя ядерной бомбы в Universal, несмотря на многолетнее сотрудничество с Warner Bros. до этого.