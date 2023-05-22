Режиссёр Нолан подтвердил, что «Оппенгеймер» — самый длинный фильм в его карьере

Режиссёр Кристофер Нолан заявил в интервью журналу Total Film, что предстоящая лента «Оппенгеймер» получилась самой длинной за всю его карьеру постановщика.

Слова кинематографиста приводятся на портале gamesradar.com.

По его словам, продолжительность драмы о создателе атомной бомбы достигает около трёх часов. По хронометражу «Оппенгеймер» может побить рекорд предыдущего фильма режиссёра — «Интерстеллара», который длится 2 часа 49 минут.

Центральные роли в фильме исполнили Киллиан Мёрфи, Мэтт Дэймон, Роберт Дауни — младший, Гари Олдман, Джош Хартнетт, Рами Малек, Флоренс Пью, Эмили Блант и другие.

Картина выйдет в мировой прокат 21 июня.

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