Актёр Вин Дизель объяснил решение не завершать франшизу «Форсаж» десятой частью

Голливудский актёр и продюсер Вин Дизель заявил, что причина не завершать франшизу десятым фильмом кроется в диалоге с дочерью.

По словам артиста, когда он в шутку сказал ей о том, что «Форсаж 10» станет последним в серии, то увидел в ответ слёзы — это стало причиной отказа ответа на вопрос, сколько ещё частей включит в себя франшиза.

Об этом случае Вин Дизель рассказал в беседе с ET.

Ранее на CinemaCon актёр объявил о том, что выход 11 части «Форсажа» запланирован на 2025 год.

«Форсаж 10» показал второй лучший старт в прокате в 2023 году, собрав в премьерные выходные в прокате порядка $267 млн.