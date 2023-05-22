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«Форсаж 10» показал второй лучший старт в прокате в 2023 году

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Продолжение блокбастера «Форсаж» собрало в премьерные выходные в прокате порядка $267 млн, тем самым показав второй лучший результат старта за 2023 год.
«Форсаж 10» показал второй лучший старт в прокате в 2023 году
  • Legion-Media

Как сообщает Deadline, фильм по стартовым показателям первых выходных уступает только картине «Братья Супер Марио в кино», собравшей за тот же период около $377 млн.

Несмотря на зрительский успех десятой части франшизы, рейтинг критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes низкий — всего 54% «свежести».

Роли в «Форсаже 10» исполнили Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Момоа, Джон Сина и другие артисты.

Ранее стало известно, что фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны» привёл в восторг критиков в Канне. 

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