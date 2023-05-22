«Форсаж 10» показал второй лучший старт в прокате в 2023 году
- Legion-Media
Как сообщает Deadline, фильм по стартовым показателям первых выходных уступает только картине «Братья Супер Марио в кино», собравшей за тот же период около $377 млн.
Несмотря на зрительский успех десятой части франшизы, рейтинг критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes низкий — всего 54% «свежести».
Роли в «Форсаже 10» исполнили Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Момоа, Джон Сина и другие артисты.
Ранее стало известно, что фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны» привёл в восторг критиков в Канне.