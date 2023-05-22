Фильм Скорсезе «Убийца цветочной луны» привёл в восторг критиков в Канне

Драматический триллер «Убийца цветочной луны» Мартина Скорсезе понравился кинокритикам на Каннском кинофестивале.

Картина заработала восторженные отзывы рецензентов, что подняло рейтинг «свежести» ленты на агрегаторе Rotten Tomatoes до 97%.

Критик Питер Хауэлл из Toronto Star считает, что фильм Скорсезе обязательно займёт видное место на следующем «Оскаре», а эксперт Роджер Фридман называет картину «захватывающей и сильной». Он также уверен, что «Убийца цветочной луны» не уступает остальным работам Мартина Скорсезе.

Как сообщает издание Variety, на фестивале ленту встретили девятиминутными овациями в зрительском зале. Отмечается, что аплодисменты могли длиться ещё дольше, если бы режиссёра не вызвали на сцену.

В картине снялись Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро, Лили Гладстоун и другие.

Сюжет фильма основан на книге Дэвида Гранна.

Ранее стало известно, что умер актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей» Олег Василюк.