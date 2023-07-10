«Трогательный и уморительный»: зарубежные критики высоко оценили фильм «Барби»

После мировой премьеры фильма Греты Гервиг «Барби» критики ведущих западных СМИ вынесли практически единодушный вердикт: картина удалась. В то время, пока таблоиды обсуждали детали самого мероприятия (красная ковровая дорожка оказалась розовой, как и костюмы многих гостей, а вот платье Марго Робби — чёрным), эксперты не скупились на положительные отзывы в соцсетях. По их мнению, исполнители главных ролей заслуживают «Оскар», а постановщица сняла лучший фильм в своей карьере.

В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера картины Греты Гервиг «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. По розовой ковровой дорожке прошли Кейт МакКиннон, Симу Лю, Исса Рэй, исполнительницы композиций, вошедших в саундтрек ленты, — Билли Айлиш, Дуа Липа, Никки Минаж — и другие звёзды. Сценарист «Барби» Ноа Баумбак к церемонии не присоединился — из солидарности к коллегам, участвующим в забастовке.

Вместе со звёздными гостями премьеру картины посетили и критики ведущих западных СМИ, которые после просмотра высказали своё мнение о фильме в соцсетях. Откровенно негативных отзывов о фильме не написал никто, а вот восторженных комментариев оказалось немало.

«Полная неожиданность — очень приятная неожиданность! Это смешное, фантастическое и очень толковое кино. Грега Гервиг выложилась на полную, и результат отличный! Игра Марго Робби достойна всяческих похвал, а Райан Гослинг и Симу Лю — это чистое веселье. Весь актёрский состав восхитителен!», — написал Джо Декельмайер из ScreenRant.

Немало похвал досталось постановщице ленты. Первые зрители убеждены, что «Барби» — это одна из её лучших работ, если не лучшая. При этом фильмография Гервиг включает такие громкие проекты, в своё время номинировавшиеся на «Оскар», как «Маленькие женщины» и «Леди Бёрд».

«Не могу поверить, что Грете Гервиг удалось это провернуть! (и я это говорю с восхищением)», — отметил автор The New York Times Кайл Бьюкэнэн.

Другой зритель не только хвалит работу Гервиг, утверждая, что «Барби» — это лучший фильм в её карьере, но и пророчит «Оскар» Марго Робби.

«Трогательный и уморительный фильм! Лучшая актёрская работа Марго Робби («Оскар», держись). Это невероятно весёлая, очаровательная и волшебная картина, финальная треть которой вас совершенно покорит. Это не просто очередная комедия — это лучший фильм Греты Гервиг!! Отличная концовка с заделом на будущее», — пишет блогер.

Кадр из фильма «Барби»

Legion-Media

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На тему «Оскара» высказываются и другие зрители. Помимо Робби достойным статуэтки киноакадемии считают Гослинга, утверждение которого на роль Кена ранее многие критиковали.

«Не могу бросить Twitter, не сказав вам сначала, что на данный момент «Барби» — мой любимый фильм этого года. Каким-то образом Грете Гервиг удалось превзойти все мои ожидания. Она прекрасно раскрыла положительные и отрицательные стороны Барби. А Райана Гослинга надо номинировать на «Оскар», и я не шучу!», — отмечает Перри Немиров из Collider.

Ещё один зритель не только высоко оценил образ Кена в картине, но и заявил, что герой получился похожим на него самого.

«Теперь, когда о фильме «Барби», наконец, разрешено говорить, могу сказать вам, ребята: это обалденное кино! Райан Гослинг в роли Кена — это прямо я, и это лучшая роль в его карьере. Есть некая ирония в том, что в фильме о Барби всё внимание на себя перетягивает Кен», — говорится в сообщении.

«Восторг от начала до конца. Что Гервиг, что Робби, что Гослинг — все выложились на полную. Гослинг демонстрирует непревзойденную комедийную игру», — убеждён ещё один блогер.

Впрочем, на фоне восхищённых отзывов были несколько и более сдержанных. Так Перри Немиров отметила, что в «Барби» оказалось слишком много главной героини, а сюжетные линии других персонажей раскрыты хуже.

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«А вот что вызывает у меня чуть более смешанные чувства, так это сюжет. Мне кажется, в фильме очень хорошо прописана Барби в исполнении Марго Робби и её путь, но линии других персонажей тоже важны, и им нужно было уделить больше экранного времени, чтобы максимально полно их раскрыть», — пишет эксперт.

Претензии к сценарию ленты возникли и у автора портала Rotten Tomatoes Шарронды Уильямс.

«Барби» — остроумная, трогательная и временами по-настоящему смешная картина. Райан Гослинг затмевает всех в кадре и дарит основную порцию смеха, в то время как проникновенная игра Марго Робби растрогает вас до глубины души. И хотя в основном фильм мне понравился, сценарий временами кажется раздутым», — отметила эксперт.

Картина «Барби» выходит в мировой прокат 21 июля. Подробности сюжета до сих пор не раскрыты в полной мере, известно лишь, что главную героиню изгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам. Вместе со спутником Кеном она должна найти главу компании Mattel (производитель кукол Barbie), чтобы тот вернул их домой, а в процессе обрести внутреннюю гармонию. На своём пути герои встретятся с множеством альтер-эго и очень экзотических версий самих себя и попадут в разнообразные приключения.