«Как Трамп с накачанным прессом»: в соцсетях критикуют Райана Гослинга в образе Кена

В сети появилось первое фото Райана Гослинга в образе Кена — актёр сыграет знаменитую куклу в фильме Греты Гервиг «Барби». Снимок привлёк внимание пользователей социальных сетей: они пишут, что 41-летний актёр слишком стар для этой роли, а его новая причёска лишь подчёркивает возраст. По мнению некоторых блогеров, Гослинг выглядит непривлекательно и похож «на немолодого гея, который переживает кризис среднего возраста».

Студия Warner Bros., где снимается фильм Греты Гервиг («Леди Бёрд», «Маленькие женщины») «Барби», опубликовала первое фото Райана Гослинга в образе куклы Кена. На снимке мы видим актёра, известного по ролям в картинах «Бегущий по лезвию 2049», «Дневник памяти» и «Драйв», со светлыми волосами, загаром и кубиками пресса.

Многие пользователи сети комментируют представленный снимок в негативном ключе. По мнению ряда блогеров, 41-летний актёр «слишком стар» для роли Кена, а его новая причёска лишь подчёркивает возраст. По мнению одного из авторов, кинематографистам стоило выбрать другого «горячего блондина» из всех существующих актёров, а не этого «мужчину среднего возраста». А другой пользователь площадки считает, что и на роль Барби вместо 31-летней Марго Робби следовало подобрать более молодую актрису.

«Им нужно было взять на роли Кена и Барби актёров помоложе. Райан Гослинг выглядит глупо. Нужно было брать Зака Эфрона», — говорится в комментарии.

Некоторые блогеры отмечают, что в целом положительно относятся к Райану Гослингу, но в новом образе считают его непривлекательным и даже пугающим. Кое-кто заявил, что «теперь Кен похож на немолодого гея, который переживает кризис среднего возраста и красит волосы в платиновый блонд».

«Райан Гослинг в роли Кена в игровом фильме про Барби похож на кошмар. На ночной кошмар», — пишет другой пользователь.

«Кто бы мог подумать, что когда-нибудь я буду смотреть на фотографию Райана Гослинга и не считать, что он секси. И всё же это случилось», — говорится ещё в одном сообщении.

Ожидается, что в фильме «Барби» появятся несколько разных персонажей, изображающих Кена. По данным Variety, одного из них может сыграть звезда фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю. Один из блогеров отметил, что в роли Кена Лю смотрится привлекательнее, чем Гослинг.

«Ладно, Симу Лю — странный чувак, но он объективно привлекателен, если в этом вопросе вообще можно говорить об объективности. И он точно намного симпатичнее Райана Гослинга», — пишет автор.

Ещё несколько человек постарались объективно сравнить Райана Гослинга и Кена и заключили, что лицо актёра «недостаточно квадратное» для этого образа.

«Проблема в том, что когда мы думаем о Кене, то представляем совершенство. Райан Гослинг не соответствует этому стандарту: у него глаза посажены слишком близко, а нос слишком велик. Да, он привлекательный мужчина! У него гармоничные черты лица. Но на Кена он не похож», — считает блогер.

Многим пользователям Twitter преображённый Райан Гослинг напомнил Фредди Принца — младшего, игравшего Фреда в фильмах «Скуби-Ду» 2002 года и «Скуби-Ду 2: Монстры на свободе» 2004-го. Также актёра сравнивают с Эллен Дедженерес и даже с Дональдом Трампом.

«Что?! Почему Райан Гослинг выглядит как Трамп с накачанным прессом? Не могу это развидеть», — говорится в комментарии.

Но среди пользователей площадки есть и такие, кому понравилось опубликованное фото. Так, кое-кто счёл Райана Гослинга и Марго Робби идеальным выбором на роли Кена и Барби, а некоторые поклонницы артиста отмечают, что любят его в любом образе.

«Если у Райана Гослинга в роли Кена будет миллион поклонников — я одна из них. Если у Райана Гослинга в роли Кена будет десять поклонников — я одна из них. Если у Райана Гослинга в роли Кена вообще не будет поклонников, значит меня уже нет на этом свете. Я буду любить Райана Гослинга — Кена до моего последнего вздоха», — пишет блогер.

Над сценарием «Барби» работает сама Грета Гервиг вместе со своим супругом Ноа Баумбаком. Ранее они сотрудничали на съёмках фильмов «Милая Фрэнсис» и «Госпожа Америка».

Сюжет фильма держится в секрете. Как признался Симу Лю, он решил принять участие в кастинге после того, как агент сказал ему, что сценарий «Барби» — один из лучших, которые он когда-либо читал. Актёр также рассказал, что для съёмок в фильме ему пришлось много репетировать танцевальные номера, но лента будет не в жанре мюзикла.

Премьера «Барби» состоится 21 июля 2023 года. В фильме также сыграют Эмма Маккей, Уилл Феррелл, Майкл Сера, Кейт Маккиннон, Исса Рэй и другие актёры.