«История о самой прославленной группе всех времён»: Сэм Мендес готовит кинопроект о квартете The Beatles

Режиссёр Сэм Мендес планирует снять биографические картины о группе The Beatles. Каждому участнику коллектива будет посвящён отдельный фильм, в котором найдёт отражение творчество ливерпульской четвёрки с позиции того или иного артиста. На экраны кинотеатров ленты планируют выпустить в 2027 году. Данный проект — первый случай, когда живые участники группы и семьи покойных артистов предоставили полные права на экранизацию жизнеописания битлов и использование их музыкального наследия в художественном кино.

Оскароносный режиссёр Сэм Мендес, снявший такие фильмы, как «Красота по-американски», «007: Координаты «Скайфолл», «1917», снимет биографический проект об участниках группы The Beatles. Каждому музыканту — Полу Маккартни, Джону Леннону, Джорджу Харрисону и Ринго Старру — будет посвящена отдельная картина.

«Для меня большая честь рассказать историю величайшей рок-группы в истории, и я рад попытаться изменить представление о том, каким может быть поход в кино», — приводит слова постановщика Variety.

Помимо режиссуры, Мендес выступит продюсером проекта вместе с Пиппой Харрис («Дорога перемен», «Жизнь задом наперёд») и другими коллегами.

Производством ленты займутся компания Мендеса Neal Street Productions и Sony Pictures Entertainment.

Как сообщает Deadline, впервые в истории Пол Маккартни, Ринго Старр, а также семьи Джона Леннона и Джорджа Харрисона предоставили полные права на экранизацию истории жизни битлов, а также на использование музыкального наследия группы в художественном фильме.

«Этот проект родился из идеи, возникшей у Сэма (Мендеса. — RT) более года назад. И то, с какой теплотой и энтузиазмом откликнулись Пол Маккартни, Ринго Старр, Шон Леннон и Оливия Харрисон, стоило ему связаться с ними, свидетельствует о его творческой гениальности и силе убеждения», — цитирует издание Харрис.

В настоящее время тетралогия находится на начальном этапе разработки. Известно, что в каждой ленте будет отражён взгляд того или иного участника ливерпульской четвёрки на творчество группы. Какой временной отрезок жизни героев ляжет в основу сюжета, пока не сообщается.

«Мы хотим, чтобы это был неповторимо захватывающий и эпичный кинематографический опыт: четыре фильма, снятые с четырёх разных точек зрения, которые рассказывают единую историю о самой прославленной группе всех времён», — отметила Харрис.

Выход всех кинолент о ливерпульской четвёрке запланирован на 2027 год.

О самой известной и коммерчески успешной группе в истории мировой музыки было снято немало художественных и документальных картин. В 1994 году на экраны кинотеатров вышла биографическая драма Иэна Софтли «Битлз: Четыре плюс один (Пятый в квартете)» совместного производства Великобритании и Германии. В центре сюжета — бас-гитарист Стюарт Сатклифф, игравший в группе недолгое время.

Между тем композиции The Beatles были использованы в картине Джули Тэймор 2007 года «Через Вселенную». Чтобы адаптировать музыкальные произведения группы под сюжет фильма, было решено назвать героев ленты именами из песен битлов. Так, персонажа Эван Рейчел Вуд зовут Люси (как в Lucy in the Sky with Diamonds), а героя Джима Стёрджесса — Джуд (как в песне Hey Jude).

Джону Леннону посвящены работы «Стать Джоном Ленноном» (2009) Сэма Тейлор-Джонсона с Аароном Тейлором-Джонсоном в главной роли, «Джон Леннон» (2010) Эдмунда Култхарда, документальные проекты «Джон Леннон: Последнее интервью» (2020) и «Джон Леннон: Убийство без суда» (2023).

О другом участнике группы, Джордже Харрисоне, сняты документальные картины «Джордж Харрисон: Тихоня» (2002) режиссёров Рэя Сантили и Спироса Мелариса и «Джордж Харрисон: Жизнь в материальном мире» (2011) Мартина Скорсезе. В последнем постановщик исследует духовные поиски, ставшие главной составляющей жизни артиста.

О группе в 2016 году Рон Ховард выпустил проект «The Beatles: Восемь дней в неделю — Годы гастролей», где собраны видеоматериалы, связанные с 250 концертами группы. В 2021 году постановщик франшиз «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон снял документальный мини-сериал The Beatles: Get Back. Действие разворачивается в студии в ходе записи песни Let It Be и завершается последним живым концертом The Beatles на крыше 30 января 1969 года. Для фильма Джексон отреставрировал и оцифровал порядка 56 часов материала, который ранее не демонстрировался, а также более 150 часов звукозаписей, никогда не воспроизводившихся до этого.

В ленте Дэнни Бойла Yesterday (2019) действие разворачивается в альтернативной вселенной, в которой никто, кроме главного героя, не знает о существовании The Beatles. В этой истории Джон Леннон не умер в 40 лет и дожил до старости.

В ноябре прошлого года Пол Маккартни выпустил последнюю песню битлов — Now and Then. Артист отметил, что для извлечения голоса Джона Леннона использовал специальную технологию. Спустя восемь дней композиция возглавила музыкальный рейтинг Великобритании.