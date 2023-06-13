The Guardian: Маккартни выпустит «последнюю песню» The Beatles, записанную с помощью ИИ
Об этом пишет The Guardian.
Он рассказал, что использовал специальную технологию, чтобы извлечь голос покойного музыканта Джона Леннона из старого демо.
Композиция, название которой пока держится секрете, выйдет в конце 2023 года.
Отмечается, что речь может идти об одной из композиций на кассете с пометкой «Для Пола», которую передала Маккартни вдова Леннона Йоко Оно после смерти музыканта.
Также предполагается, что речь идёт о песне Now and Then 1978 года.
24 мая стало известно, что один из первых басистов рок-группы The Beatles Чарльз (Чес) Ньюби скончался на 82-м году жизни.