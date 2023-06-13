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The Guardian: Маккартни выпустит «последнюю песню» The Beatles, записанную с помощью ИИ

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Музыкант Пол Маккартни заявил, что искусственный интеллект дописал последнюю песню группы The Beatles.

Об этом пишет The Guardian.

Он рассказал, что использовал специальную технологию, чтобы извлечь голос покойного музыканта Джона Леннона из старого демо.

Композиция, название которой пока держится секрете, выйдет в конце 2023 года.

Отмечается, что речь может идти об одной из композиций на кассете с пометкой «Для Пола», которую передала Маккартни вдова Леннона Йоко Оно после смерти музыканта.

Также предполагается, что речь идёт о песне Now and Then 1978 года.

24 мая стало известно, что один из первых басистов рок-группы The Beatles Чарльз (Чес) Ньюби скончался на 82-м году жизни.

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