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Скончался бывший басист The Beatles Чес Ньюби

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Чарльз (Чес) Ньюби, один из первых басистов британской рок-группы The Beatles, скончался на 82-м году жизни.

Об этом сообщает The Carven Club, где группа выступала на заре своей карьеры.

Причины смерти музыканта не разглашаются.

Ньюби пришёл в The Beatles в качестве временного бас-гитариста и заменял Стюарта Сатклиффа. Позднее он покинул группу, поскольку не стремился стать профессиональным музыкантом и желал получить высшее образование. У него была степень магистра в сфере химического машиностроения.

Вместе с тем музыка сопровождала Ньюби всегда. Он присоединился к скиффл-группе The Quarrymen, образованной Джоном Ленноном и Питером Шоттоном, и играл в ней с перерывами до самой смерти.

Ранее скончался басист группы The Smiths Энди Рурк.

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