Басист группы The Smiths Энди Рурк скончался на 60-м году жизни
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Об этом в одной из соцсетей сообщил коллега музыканта, основатель и гитарист коллектива Джонни Марр. По словам Марра, смерть наступила в результате продолжительной болезни, вызванной раком поджелудочной железы.
Композитор отметил, что Рурк навсегда останется в памяти всех, кто его знал, как добрый, прекрасный человек и одарённый музыкант.
Помимо The Smiths Рурк играл в группе Freebass. Он также сотрудничал со многими известными артистами.
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