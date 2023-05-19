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Басист группы The Smiths Энди Рурк скончался на 60-м году жизни

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Энди Рурк, бас-гитарист британской рок-группы The Smiths, умер в возрасте 59 лет.
Басист группы The Smiths Энди Рурк скончался на 60-м году жизни
  • Gettyimages.ru

Об этом в одной из соцсетей сообщил коллега музыканта, основатель и гитарист коллектива Джонни Марр. По словам Марра, смерть наступила в результате продолжительной болезни, вызванной раком поджелудочной железы.

Композитор отметил, что Рурк навсегда останется в памяти всех, кто его знал, как добрый, прекрасный человек и одарённый музыкант.

Помимо The Smiths Рурк играл в группе Freebass. Он также сотрудничал со многими известными артистами.

Ранее скончался художник России Сергей Воржев.

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