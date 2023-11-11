RT в Telegram
Подпишись

Последняя песня The Beatles возглавила музыкальный рейтинг в Британии

Короткая ссылка
Последняя песня группы The Beatles Now and Then с вокалом Джона Леннона возглавила музыкальный рейтинг Великобритании.

Об этом компания Official Charts, которая отвечает за составление рейтинга, написала в соцсети X (бывшая Twitter).

Отмечается, что релиз песни состоялся 2 ноября, всего за десять часов композиция поднялась на 42-е место чарта. Уже в пятницу, 10 ноября, она заняла первое место.

Таким образом, британская группа побила свой собственный рекорд, возглавив музыкальный рейтинг Британии в 18-й раз.

В июне стало известно, что один из членов коллектива Пол Маккартни выпустит «последнюю песню» The Beatles, записанную с помощью ИИ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить