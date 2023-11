Последняя песня The Beatles возглавила музыкальный рейтинг в Британии

Последняя песня группы The Beatles Now and Then с вокалом Джона Леннона возглавила музыкальный рейтинг Великобритании.

Об этом компания Official Charts, которая отвечает за составление рейтинга, написала в соцсети X (бывшая Twitter). Отмечается, что релиз песни состоялся 2 ноября, всего за десять часов композиция поднялась на 42-е место чарта. Уже в пятницу, 10 ноября, она заняла первое место. Таким образом, британская группа побила свой собственный рекорд, возглавив музыкальный рейтинг Британии в 18-й раз. В июне стало известно, что один из членов коллектива Пол Маккартни выпустит «последнюю песню» The Beatles, записанную с помощью ИИ.