Последняя песня The Beatles возглавила музыкальный рейтинг в Британии
Об этом компания Official Charts, которая отвечает за составление рейтинга, написала в соцсети X (бывшая Twitter).
Отмечается, что релиз песни состоялся 2 ноября, всего за десять часов композиция поднялась на 42-е место чарта. Уже в пятницу, 10 ноября, она заняла первое место.
Таким образом, британская группа побила свой собственный рекорд, возглавив музыкальный рейтинг Британии в 18-й раз.
В июне стало известно, что один из членов коллектива Пол Маккартни выпустит «последнюю песню» The Beatles, записанную с помощью ИИ.