«Всегда был нравственным ориентиром»: Юрий Соломин в воспоминаниях коллег и друзей

На 89 году жизни скончался советский и российский актёр и режиссёр, народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин. Соболезнования в связи с его кончиной выражают политики, коллеги и друзья артиста. Его называют «нравственным ориентиром для тысяч зрителей», «величайшим художником», человеком «интеллигентным, очень красивым, действительно высокообразованным».

Советский и российский актёр и режиссёр, народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин скончался в возрасте 88 лет. В начале ноября он был госпитализирован, попал в реанимацию. По данным пресс-службы театра, артист перенёс инсульт в лёгкой форме. После новогодних праздников его выписали.

О смерти Юрия Соломина сообщила его внучка. По её словам, он скончался «тихо, во сне».

Прощание с артистом состоится в Малом театре 15 января. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Соболезнования в связи со смертью Юрия Соломина в разговоре с RT выразила первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Она отметила, что Соломин — «один из самых любимых артистов. Останется таким на десятилетия, пока будут идти его фильмы».

«Годы, когда он руководил театром, были очень сложными. Они были сложными материально и, особенно, нравственно. Все эти годы ему удалось выдержать эту нравственную планку, и Малый театр всегда был нравственным ориентиром для тысячи зрителей и для нас, коллег, конечно», — отметила парламентарий.

Директор Гильдии актёров кино России Валерия Гущина назвала Юрия Соломина «интеллигентным, очень красивым, действительно высокообразованным» и подчеркнула, что его талант «неизмерим словами».

Также собеседница RT вспомнила, как молодёжь встречала Юрия Соломина в Доме кинематографистов четыре года назад.

«Меня поразило, что современная, ультрамодная молодёжь при первых его словах встали и благодарили его за то, что он пришёл, уже пожилой человек, ему было 84-85 лет. И он разговаривал с ними не сидя, а именно стоя, выражая уважение к тем, кто собрался его послушать. Это было просто потрясающе, просто потрясающе. Мы потеряли действительно величайшего художника, великого человека, великого творца. Светлая память», — заключила Гущина.

По словам бывшего чемпиона UFC, телеведущего и актёра Олега Тактарова, Юрий Соломин был большим профессионалом и в то же время очень отзывчивым человеком.

«Могу вспомнить его умные, внимательные глаза... Когда актёр помогает тебе на площадке, сразу видно класс. Это такая внутриактёрская вещь, она много говорит о человеке. Это был суперпрофессионал... Просто человечный. Это то самое поколение — мало их осталось, уходят, таких мастеров очень мало», — сказал Тактаров в разговоре с RT.

Актрисе Ольге Будиной, которая снималась с Юрием Соломиным в сериале «Московская сага», артист запомнился «человеком с большим сердцем, невероятно добрым и внимательным».

«Когда он смотрел на тебя, было чувство, что он пронзает взглядом насквозь», — цитирует Будину телеканал «360».

Воспоминаниями о Юрии Соломине в Telegram поделился и лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он назвал артиста «сильным, энергичным, готовым творить и созидать».

«На таких людях, как Юрий Соломин, держится наша культура. Миллионы зрителей помнят Юрия Мефодьевича в ярких кинообразах Павла Кольцова из телефильма «Адъютант его превосходительства», Ивана Телегина из военно-исторической картины «Хождение по мукам», трактирщика Эмиля из киноленты Марка Захарова «Обыкновенное чудо», учёного и писателя Владимира Арсеньева из оскароносного фильма «Дерсу Узала» — его герои разные, но всех их объединяют тонкая душа и благородство. А о его работе в Малом театре красноречиво скажет лишь один факт — в апреле 2019 года Минкульт подписал с Соломиным бессрочный контракт на продолжение работы в должности худрука», — пишет политик.

Свои соболезнования также выразил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, назвавший смерть Соломина невосполнимой утратой.

«Неподдельное восхищение вызывало его умение объединять людей и создавать вокруг себя творческую атмосферу. Когда наша великая страна встала на борьбу с неонацизмом в рамках проведения специальной военной операции, Юрий Мефодьевич сделал всё возможное для того, чтобы сохранить в обществе интерес к российскому искусству, воспевающему семейные ценности, верность Отчизне, гуманизм и благородство», — пишет Бастрыкин в Telegram.

Вице-президент и секретарь Союза театральных деятелей Кирилл Крок отметил, что все работы Соломина — это «не просто классика, а классика обязательная к просмотру», и подчеркнул, что народный артист СССР в своём творчестве всегда был верен традициям.

«Юрий Мефодьевич был всегда непреклонен, он сохранял те традиции, которые были заложены самими основателями при создании Малого театра России», — приводит слова Крока РЕН ТВ.

Народная артистка России Елена Цыплакова отметила в разговоре с РИА Новости, что Юрий Соломин был человеком «невероятной такой доброты, порядочности, внимания к людям».

Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Его родители — Мефодий Соломин и Зинаида Рябцева — были профессиональными музыкантами.

После школы будущий артист уехал в Москву и в 1953 году подал документы в Высшее Театральное училище имени М.С. Щепкина. Во время учёбы он участвовал в постановках Государственного Академического Малого театра, а окончив училище в 1957-м, присоединился к труппе.

Как и многие другие артисты, Соломин начал свою театральную деятельность с небольших ролей. Например, он играл ремесленника в спектакле «Иван Грозный», а набравшись опыта, начал исполнять ведущие роли. За всё время службы в Малом театре актёр участвовал более чем в 50 спектаклях, в частности в постановках «Ревизор», «Униженные и оскорблённые», «Сирано де Бержерак», «Дядя Ваня», «Горе от ума», «Чайка», «Ярмарка тщеславия» и многих других.

В 1980-х Юрий Соломин стал заниматься театральной режиссурой, а в 1988-м занял пост художественного руководителя. Он поставил такие спектакли, как «Три сестры» по пьесе А.П. Чехова, «Лес» и «Бесприданница» по произведениям А.Н. Островского.

В мир кинематографа Соломин вошёл в 1960 году, исполнив роль Павла Каурова в драме «Бессонная ночь». Всенародную славу артист приобрёл после выхода в 1970-м военного мини-сериала «Адъютант его превосходительства» Евгения Ташкова — в этой ленте Соломин сыграл капитана Кольцова. Всего он исполнил порядка 80 ролей в сериалах и фильмах. Среди наиболее известных — «Обыкновенное чудо», «Школьный вальс», «Летучая мышь», «ТАСС уполномочен заявить…», «Непобедимый», «Исаев».

Юрий Соломин преодолел нелёгкий путь до всесоюзной любви и востребованности в кинотеатральной сфере. Он преподавал актёрское мастерство в училище имени М.С. Щепкина, был президентом Ассоциации русских драматических театров, почётным членом Российской академии художеств, а в 1990-м и 1991-м занимал пост министра культуры РСФСР. За своё творчество и труд Соломин был удостоен множества наград, в числе которых Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых, премии «Золотой Овен», «Звезда Театрала», «Золотая маска», «Человек года — 2008». Он также является полным кавалером Ордена «За заслуги перед Отечеством», обладателем ряда других орденов, в частности Дружбы Народов, Почёта, Академии искусств Японии «За вклад в мировую культуру».