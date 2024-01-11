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В Гильдии актёров кино назвали Соломина величайшим художником и великим творцом

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RT
Директор Гильдии актёров кино России, заслуженный работник культуры Валерия Гущина поделилась в беседе с RT воспоминаниями о народном артисте СССР Юрии Соломине.
В Гильдии актёров кино назвали Соломина величайшим художником и великим творцом
  • РИА Новости

«Последние годы, особенно после пандемии, очень часто произносим: «Какая потеря». Этими словами не выразишь то чувство, которое сегодня всех кинематографистов охватило при известии о смерти интеллигентного, очень красивого, действительно высокообразованного, а уж талант — совершенно неизмеримый словами, — это потеря Юрия Мефодьевича Соломина», — рассказала Гущина.

Она также поделилась воспоминаниями о том, как Юрий Соломин четыре года назад встречался с молодёжью в Доме кинематографистов. 

«Меня поразило, что современная, ультрамодная молодёжь при первых его словах встали и благодарили его за то, что он пришёл, уже пожилой человек, ему было 84—85 лет. И он разговаривал с ними не сидя, а именно стоя, выражая уважение к тем, кто собрался его послушать. Это было просто потрясающе, просто потрясающе. Мы потеряли действительно величайшего художника, великого человека, великого творца. Светлая память», — заключила собеседница RT.

Ранее стало известно, что народный артист СССР Юрий Соломин скончался на 89-м году жизни.

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