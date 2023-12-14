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Директор театра: Юрий Соломин чувствует себя лучше и готовится к выписке

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Народный артист СССР Юрий Соломин чувствует себя лучше и готовится к выписке, сообщила ТАСС директор Государственного академического Малого театра Тамара Михайлова.
Директор театра: Юрий Соломин чувствует себя лучше и готовится к выписке
  • globallookpress.com
  • © АГН Москва

Актёр был госпитализирован 6 ноября после потери сознания.

Отвечая на вопрос о сроках выписки, она отметила: «Мы ждали к концу этой недели, но пока неясно. Может быть, в начале следующей недели. Сейчас доделывают последние анализы».

Как сообщили ранее в пресс-службе Малого театра, худрук перенёс инсульт в лёгкой форме.

Внучка Соломина Александра рассказывала RT, что сам он продолжает работать из клиники, куда к нему приезжает директор театра.

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